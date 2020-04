5 escape room per fer més divertit el confinament

S'han convertit en un dels entreteniments més buscats a la xarxa i en els últims dies n'han aparegut com bolets. Són els escape room virtuals, jocs d'enginy i deducció que posen a prova els internautes. N'hi ha de fàcils i altres de molts difícils, n'hi ha per fer amb amics i altres per família. I la majoria, demanen entre 40 i 120 minuts de dedicació, temps que en època de confinament no falta precisament. A continuació recollim alguns dels escape room que hi ha a la xarxa i que hem provat.

Consells: tots els escape room virtuals els pots fer en parella a casa, però són més divertits jugar-los en grup. Reuneix amics o familiars en una videtrucada i assegura't que un dels participants pugui compartir la seva pantalla. Tingues en compte que l'element indispensable per fer-los és un navegador, però per alguns dels jocs també et pot fer falta un correu electrònic, Twitter, Instagram o Telegram.

Hora 26 - Confinado

Ajuda un doctor vingut del futur a tornar al seu espai temporal. No ho tindràs fàcil, hauràs de desxifrar unes quantes contrasenyes i trobar una data per poder sortir victoriós d'aquest escape room. A la descripció del vídeo de Youtube trobaràs els enllaços per començar a jugar. També pots fer clic en aquest enllaç.

Apocalipsis higiénico part 1 i 2

A la seva mort, el príncep africà Jones Dimka ha deixat per als seus hereus una incalculable fortuna: un palet de paper higiènic. I és que som a l'any 2043, dues dècades després que una crisi mundial enfonsés les borses i convertís el paper higiènic en l'únic valor de canvi vàlid. Interessant, oi? Resol tots els reptes d'aquest escape room i demostra que ets l'hereu legítim. Prepara't per invertir-hi entre 90 i 120 minuts. Entra aquí. Un cop completada la primera part, continua la història amb Post-Apocalipsis Higiénico (BSS Edition).

Melodía maldita

Els berguedans Climent Vila i Sílvia Mosella, impulsors del parc de terror Horrorland i responsables de l' 'escape room' de terror de Berga Insomnia Corporation, han volgut posar el seu "granet de sorra" per ajudar a les famílies a fer més amè el confinament. L'enigma comença amb una melodia. La primera pista del repte és: "T'atreviries a escoltar una cançó que diuen que està maleïda? Una melodia que pot matar-te, una melodia que té un passat fosc? La llegenda explica que qui l'escolta, mor en 24 hores". Entra i juga ja!

La cura del virus part 1 i part 2

Aquest escape room proposa un repte afegit: si sou dos, cada un escollirà un dels dos personatges protagonistes i només podrà veure la seva pantalla, però sí comunicar-se amb el company/companya. Si sou més, us podeu repartir en dos equips i assumir cada un un dels dos rols. L'objectiu, trobar la cura del coronavirus. Acceptes el repte? Més de 150.000 persones ja ho han fet. I si et quedes amb ganes de més, ja tens disponible la part 2 fent clic aquí.

Enigmatium

Un altre escape room on l'objectiu és aturar la pandemia. És el dia 168 de la quarantena i, després de la inacció dels governs i la presa de decisions en diferents direccions de tots els líders mundials, l'investigador Isaac Curie llança un missatge buscant ajuda. T'hi apuntes?