La Badia dels tres parcs naturals costaners

Som a Sant Pere Pescador, a la desembocadura del riu la Muga. Davant nostre tenim la curvatura de l'espectacular badia de Roses, una de les integrants del Club de les més Belles del Món. A la nostra esquerra apareix, al fons, el cap Norfeu, un dels espais més singulars de la Costa Brava. A la dreta, a prop del jaciment arqueològic d'Empúries, veiem l'Escala i, al fons a la dreta, la punta de Montgó. Tanquen els respectius paisatges els cims de l'Albera i la serralada del Montgrí, amb la simbòlica imatge del bisbe mort.

Som al mig d'un terreny humit i sorrenc. Tanmateix, estem en una terra privilegiada que aspira a ser Reserva de la Biosfera si prospera la candidatura que es presentarà a la Unesco d'aquí a poc temps.

No n'hi ha per menys. Entre Roses i l'Escala, passant per Castelló d'Empúries i Sant Pere Pescador, estem trepitjant territori protegit. Tres Parcs Naturals fan d'aquesta part de l'Empordà un territori únic de mar i de terra. Són el cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà i el Montgrí, el Baix Ter i les Illes Medes. Pocs racons hi ha a la Mediterrània amb tanta potencialitat natural concentrada en pocs quilòmetres.

El Parc de Cap Creus enllaça Llançà i Roses passant pel Port de la Selva, la Selva de Mar i Cadaqués en la part marítima. És un territori amb una morfologia geològica singular. Les roques i la vegetació són úniques. En elles es va inspirar el gran Salvador Dalí per a pintar algunes de les seves obres més emblemàtiques, com ara El Gran Masturbador (1929). Cap de Creus és fràgil i, al mateix temps, dur com un mur difícil de franquejar.

Del costat de Roses, us aconsellem visitar-lo passejant per les diferents cales que arriben fins a Jóncols, passant per l'antiga bateria militar de Falconera i la mítica cala Montjoi, escenari dels somnis del cuiner Ferran Adrià i el seu famós restaurant elBulli.

A peu, en bicicleta o navegant tota vora de costa. Aquesta part del cap de Creus ens mostra un paisatge fantàstic, modelat pels elements i per la mà de l'home.

Entre Roses i Sant Pere Pescador entrem en el territori del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Es tracta d'un espai humit de gran importància ambiental, especialment per a tota mena d'aus i amfibis. Des del seu centre d'informació del Cortalet, podrem iniciar diversos recorreguts que ens aniran portant d'observatori en observatori per a gaudir de la seva biodiversitat. Les cigonyes són el seu símbol identificatiu, però si obrim bé els ulls podrem contemplar molts altres animals que viuen en plena llibertat.

Des del Fluvià cap a l'Escala, entrarem en els primers espais del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Vorejant la vila arribarem a la zona del port per a resseguir la Clota fins a enfilar-nos a la torre de Montgó, una balconada privilegiada des de la qual podrem admirar els tres parcs.