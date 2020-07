Cita a Castelló i Peralada amb la història medieval

Castelló d'Empúries i Peralada són dos clars exemples de viles medievals que han sabut arribar al segle XXI recordant el seu passat esplendorós. Poc més de vuit quilòmetres separen aquestes dues localitats que tenen molts atractius per a ser visitats.

Castelló, com a capital comtal que fou, manté les petjades d'aquells temps en les edificacions que poblen els carrers del nucli històric. Per potenciar aquest llegat patrimonial, el visitant pot deixar-se seduir amb recorreguts que el conduiran a conèixer millor els secrets que amaguen les pedres. De museus, Castelló en té tres. El més vinculat a la història del comtat és el Museu d'Història Medieval instal·lat a la Cúria-Presó del segle XIV. El segon espai és l'Ecomuseu-Farinera, una antiga fàbrica de farina del segle XIX recuperada i on s'exhibeixen objectes de molineria, de laboratori i d'oficina propis de la fàbrica. L'altra joia de Castelló és el museu de la Basílica. Conegut com el Tresor, preserva una valuosa col·lecció d'orfebreria religiosa. Aquest passeig per conèixer el patrimoni cultural de Castelló pot tenir altres punts d'interès com ara el portal de la Gallarda, el Palau dels Comtes i el pont sobre la Muga.

Peralada ens convida a passejar pels seus carrerons i endinsar-nos tant en el seu passat medieval com en el present puixant de la modernitat. Per conèixer la història i els indrets de la part medieval de Peralada, recomanem començar pel Centre Cultural de Sant Domènec, on hi ha el claustre del mateix nom, joia de l'escultura romànica de la zona i seguir el recorregut fins a la plaça Major i d'allà a l'església de Sant Martí que és l'actual parròquia. Els jardins del Castell, la seva biblioteca i l'església del Carme relliguen la història local d'un municipi que no podeu deixar de conèixer.