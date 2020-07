Maçanet de Cabrenys, la Vall Infinita per descobrir

Maçanet de Cabrenys forma part del corpus pirinenc entre l'Empordà, la Garrotxa i el Vallespir, en un veïnatge compartit amb pobles germans com Albanyà, Costoja o Sant Llorenç de Cerdans. Terra de cims i esvorancs, fonts i masies on cada casa és un món.

Des de dalt del castell de Cabrera, aixecat al segle XI, podem albirar bona part del terme. Una vista privilegiada del paisatge que també trobarem si pugem al santuari de les Salines o enfilem, d'anada i de tornada, la carretera que va cap a Costoja.

Maçanet és un poble tranquil, acollidor, de bona gastronomia i aconsellable allotjament. Per això llueix el sobrenom de capital de la Vall Infinita. Els amants del ciclisme de muntanya i els senderistes saben prou bé que aquest és un poble referent en tots els sentits. També els amants de la natura o del futbol-golf. Qui busqui fonts en trobarà a cabassats, qui cerqui ombres privilegiades, només ha d'apropar-se als troncs dels seus arbres monumentals. Per als amants de les pedres amb història, les opcions van des del megalitisme dels menhirs de la Pedra Dreta o la Dona Morta fins als murs de les esglésies romàniques de l'entorn amb noms evocadors d'un passat devot: Sant Andreu de l'Oliveda, Sant Briç de Tapis, Sant Miquel de Fontfreda o Sant Pere dels Vilars.

Si volem conèixer bé Maçanet de Cabrenys, endinsem-nos pels carrers del nucli antic. Així descobrirem els darrers vestigis de la muralla medieval, la presó, les cases més emblemàtiques del poble, la plaça del castell, l'edifici de la societat La Pau i la Barra d'en Rotlan.

Maçanet també pot ser el punt de partida i retorn ideal per a sortides properes als espais interessants de l'entorn, com el Pantà de Darnius-Boadella amb els pobles que li donen nom, la històrica mina d'en Negrín, on es va custodiar el tresor de la República i el poble de la Vajol, el monument del coll de Manrella en el terme d'Agullana i el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera.