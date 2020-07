Manresa, ciutat amb patrimoni cultural i històric

Manresa, situada al bell mig de Catalunya, a tocar de Montserrat i molt a prop de Barcelona, ofereix al visitant un emocionant inici de ruta des del Cor de Catalunya.

Des de la basílica de la Seu, exponent del millor gòtic català, passant per espais medievals singulars, com el carrer del Balç, o seguint l'important llegat de sant Ignasi, Manresa és un punt de partida on començar a descobrir la cultura i la història de Catalunya. Ens acompanyeu a descobrir-la?



Manresa et transforma

Fa 500 anys, Manresa va acollir Ignasi de Loiola, un pelegrí que després d'una profunda crisi personal va trobar la inspiració que el va transformar. Els seus paisatges, la seva gent, la seva llum, van provocar en ell un canvi profund gràcies al qual va trobar el seu camí, que va culminar amb la fundació de la Companyia de Jesús, present avui a tot el món.

Manresa, una ciutat capaç de transformar un sant i de convertir-se en punt de pelegrinatge mundial, ofereix al visitant múltiples opcions per connectar amb un mateix, per trobar recolliment, silenci, inspiració, sigui dins l'entorn urbà o bé gaudint del seu fascinant entorn natural.

Manresa et fa somriure

Passejar per Manresa és passejar per més de mil anys d'història. El monument més emblemàtic, la basílica de la Seu (s. XIV), és un dels exemples més destacats del gòtic català, obra de Berenguer de Montagut, que també va projectar, entre d'altres, Santa Maria del Mar de Barcelona. La Seu destaca per la seva gran amplitud, pels seus vitralls i per la important col·lecció de retaules gòtics al seu interior. De l'època medieval trobem també el singular carrer del Balç, un carrer cobert del segle XIV on els visitants poden fer un veritable viatge en el temps. El barroc també és present a la ciutat, amb la Cova com a màxim exponent. I ja del segle XIX, la ciutat té un ampli ventall d'edificis modernistes, que aporten el punt elegant, senyorial i modern a la ciutat.

Donant vida a aquest ric patrimoni monumental, Manresa té una destacada oferta d'oci, cultural, teatral, musical? per a tots els gustos i edats, que fa que visitar la ciutat sigui sempre il·lusionador.



Manresa et fa vibrar els sentits

Manresa també és capital del vi de la DO Pla de Bages. La denominació la formen 14 cellers singulars, cada un amb el seu caràcter però amb trets comuns que nodreixen de personalitat els vins: vinyes envoltades de bosc, que donen aroma i textura als vins; cellers petits i familiars, amb una llarga tradició i estima pel territori; varietats pròpies i amb un patrimoni únic al món: les construccions de pedra seca.

Tot això es complementa amb una oferta de propostes enoturístiques atractives i de qualitat que fan que el pas pel Bages, i Manresa com a capital, faci olor de vi.

I amb un bon vi no pot faltar un bon àpat. Manresa té una àmplia oferta gastronòmica de tota mena, basada principalment en l'horta, entre la qual destaquen els tomàquets i l'albergínia blanca, els formatges, el mató de Montserrat, i el bacallà com a plat estrella de la ciutat. I tot, amanit amb un oli d'oliva de varietats autòctones com la verdal manresana o la corbella.



Manresa, vine i respira

A Manresa combinen a la perfecció l'entorn urbà i el natural. En menys de mitja hora a peu des del centre de la ciutat, es pot gaudir d'un paisatge i d'unes rutes verdes fascinants. Des de la Torre Lluvià, una torre modernista ubicada en plena natura, es poden descobrir les principals rutes de l'Anella Verda de Manresa, formada per boscos, gorgs, cingles, rieres i pedra seca.

El canal de la Sèquia, un canal medieval de reg, porta l'aigua a Manresa des del segle XIV i esdevé, avui, un camí natural accessible, agradable i adaptat a tots els nivells, ja que presenta tan sols 10 metres de desnivell en 26 km. La Sèquia, que comença a la població de Balsareny, acaba al parc de l'Agulla, un parc verd amb un gran llac des d'on es pot gaudir d'unes imponents vistes de Montserrat.

A peu, en bicicleta, fent marxa nòrdica? Manresa i el seu entorn us estan esperant!