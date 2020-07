Súria, un indret ple d'història i pau medieval

Un passat que enfonsa les arrels, com a mínim, al temps dels ibers, i una modernitat forjada per l'extracció del mineral de potassa del subsol: Súria és un viatge per les edats de Catalunya a la vora del riu Cardener, a 15 quilòmetres de Manresa, i es deixa visitar amb pausa.

El Poble Vell és la zona més antiga de la vila, domina el marge esquerre del riu Cardener des d'un turó sobre el qual destaca el conjunt format pel castell i l'església. Els seus orígens es remunten a finals del segle X, tot i que en excavacions arqueològiques recents s'han descobert restes iberes, que podrien demostrar que es tracta d'un indret amb presència humana des de temps molt remots. Els seus carrers conserven la fesomia d'un petit poble medieval, amb façanes de pedra, arcs i porxos, oferint una atractiva perspectiva sobre el poble i el riu. El castell és l'edifici més antic de Súria. Es tracta d'una antiga torre de guàrdia que dominava la vall del Cardener i el pas entre Manresa i Cardona. Després es va convertir en la residència de diferents senyors o castlans que depenien del ducat de Cardona. El castell va adquirir l'actual planta quadrada durant les guerres carlines de mitjans del segle XIX, quan va ser remodelat i reforçat. Actualment, el castell s'ha convertit en un centre d'interpretació obert a tots els visitants. El Poble Vell es troba envoltat per una muralla medieval que protegia els seus habitants dels perills de l'exterior. A causa de la seva situació, va tenir un paper militar molt destacat durant les guerres carlines, i encara és possible veure les espitlleres obertes en la muralla per a l'ús dels tiradors.

El Poble Vell és l'escenari de la Fira Medieval d'Oficis de Súria, que se celebra cada segon cap de setmana de novembre. La fira s'ha convertit en l'acte més multitudinari del calendari surienc.

La sala municipal Cal Balaguer del Porxo, instal·lada en una antiga casa molt a prop de la plaça Major, acull amb regularitat exposicions i actes culturals.