Els tresors més amagats de la catedral de Girona i la basílica de Sant Feliu

La catedral de Girona s'aixeca monumentalment de manera solemne sobre la ciutat de Girona i tot el conjunt del barri vell. Aquest edifici, construït entre els segles XI i XVIII, forma part del conjunt dedicat a la litúrgia amb la basílica de Sant Feliu. La seva fisonomia s'eleva i es pot contemplar a gran distància però, en el seu interior, amaga autèntics tresors que encara la fan més atractiva per a la seva visita. Si anem a Girona, no podem deixar d'entrar-hi per contemplar, des del seu interior, la gran nau gòtica que té més amplada del món: en total 23 metres. Aquest és l'element més singular de la Seu gironina i obligarà el visitant a anar una bona estona amb el cap aixecat per contemplar tota la seva esplendor. Des de l'exterior, els punts més atractius són la seva façana i l'enorme escalinata d'un centenar d'esglaons. La catedral té en el seu interior autèntics tresors que no podem deixar de visitar. Disposa d'un gran patrimoni que es resumeix amb el Tapís de la Creació que, segons els documents, dataria dels segles XI i XII, els sarcòfags paleocristians del segle IV, el llibre del Beat del segle X i l'altar.

Des del seu web oficial es pot fer una visita virtual a la nau i contemplar el gran orgue situat a pocs metres de l'entrada. Però bé s'ho val fer una visita que dona dues opcions: per una banda, visitar la catedral i la basílica de Sant Feliu i, per l'altra, comprar l'entrada pel que s'anomena la Girona Episcopal i que inclou la visita a la Catedral, Sant Feliu i el Museu d'Art de Girona, situat a l'antic palau episcopal de la ciutat i que dins dels seus murs exposa importants obres d'art religiós. En aquest cas, s'aconsella la visita de la catedral de 60 minuts, la basílica de Sant Feliu es pot fer en 30 minuts i una hora també la visita al Museu d'Art. Les visites a la catedral es poden fer d'abril a octubre de dilluns a diumenge de les 10 del matí a 2/4 de 7 de la tarda (juliol i agost de 10 del matí a 2/4 de 8 del vespre) i de novembre a març de les 10 del matí a 2/4 de 6 de la tarda.

Però tampoc poden quedar al marge la importància dels vitralls de la catedral. Recentment, han estat notícia perquè s'ha descobert, durant la restauració del retaule de la capella de Sant Martí i Sant Francesc, un vitrall medieval que, segons han pogut determinar els especialistes, podria provenir de l'antic temple romànic. Els treballs de restauració del retaule del Corpus Christi han permès descobrir un finestral compost per una desena de plafons, els més antics dels quals daten de la primera meitat del segle XIII, i que seria el vitrall figuratiu més antic de Catalunya. La peça, de tres metres d'alçària per 1,30 metres d'amplada, s'ha conservat gairebé sencera: dels deu plafons que el conformaven només en falta un, mentre que dos més estan més deteriorats que la resta.