Què es pot fer aquest cap de setmana a la Catalunya Central?

L'espectacle «El més petit de tots» a Igualada | Arxiu particular

Aquest cap de setmana segueixen vigent les restriccions de mobilitat arreu de Catalunya, però per altra banda s'ha aixecat el teló de diferents espectacles a la regió central. Aquestes són algunes propostes per fer:



«EL SILENCI DELS TELERS», A BERGA

Diumenge, a les 18 h. El muntatge teatral que recrea la vida de les colònies textils a través de l'experiència de les dones arriba a Berga. El muntatge ideat per la gironellenca Maria Casellas -que també l'interpreta juntament amb la banyolina Andrea Portella- fa una mirada femenina al dia a dia de les fàbriques i els altres recintes de les colònies en un espectacle que convida el lector a fer un viatge cronològic paral·lel entre les vicissituds dels complexos sociolaborals que hi havia al costat de rius com el Llobregat i els principals esdeveniments del país des de finals del segle XIX fins a la crisi del sector. La dramatúrgia és d'Anna M. Ricart i la direcció de Ferran Utzet. Teatre Municipal de Berga. Entrades: 10 euros. Venda a taquilles i a ticketara.com.

El teatre de l'aurora d'igualada reobre amb el festival «el més petit de tots»

Dissabte i diumenge, 12 i 17.30 h. L'Aurora reobre portes aquest cap de setmana i esdevé una de les seus del Festival El Més Petits de Tots, que s'adreça a nens i nenes de 0 a 5 anys. Dissabte, a les 12 i les 17.30 h, es podrà veure l'espectacle ... I les idees volen, de la companyia Animal Religion; diumenge, a les mateixes hores, es representarà KL'AA, la teva cançó, d'Inspira Teatre. També hi ha activitat en línia a la web del festival, amb tres experiències artístiques per als petits. Teatre de l'Aurora d'Igualada. Entrades: 8 euros, adults; 6 euros, infants. Venda a taquilles i www.teatreaurora.cat.