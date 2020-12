«Sopar amb batalla»: Una muntanya russa emocional

Sopar amb batalla, del reconegut dramaturg i director teatral Jordi Casanovas, s´estrena demà a l´Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. Només per això «ja estem molt contents», assenyala el responsable d´aquesta comèdia negra, que planteja una trobada d´amics que acaba malament. Tenint en compte que havien d´estrenar a l´abril i que, amb totes les vicissituds, han patit tres canvis en l´equip artístic, Casanovas valora que ara «hem pogut assajar durant un mes sense cap dificultat a nivell sanitari entre nosaltres que ens hagués obligat a posposar-la altre cop. Sabem que podem estrenar i creiem que els bolos de desembre ens permetran fixar-la amb el feedback del públic». La previsió és que, finalment, faci temporada al teatre Borràs de Barcelona al març. Però ja es veurà.

Ara bé, de cara a l´estrena, no s´han estalviat nervis: «és una obra molt coral, els set actors gairebé estan tota l´estona a escena. Ja havíem fet tres setmanes i mitja d´assajos, però han passat tants mesos... i ara amb quatre setmanes realment hem hagut de muntar una obra sencera des de zero. És una bogeria! Hem assumit l´esforç per les ganes que tenim de treballar», apunta l´autor i director. A més, part de l´equip tècnic i artístic té altres estrenes en el propers quinze dies: «la reobertura dels teatres ha acumulat les estrenes i ens ha complicat la vida a tots».

La posada en escena de Sopar amb batalla s´ha gestat durant les dues últimes setmanes a la mateixa Fàbrica Vella. Com destaca la seva responsable, Ruth Matalama, l´equipament sallentí té com a un dels seus objectius «afavorir la creació». És el primer cop que una residència artística professional a la Fàbrica Vella deriva en una estrena: «és un privilegi saber que els hi estem posant fàcil», diu Matamala. Els primers que veuran Sopar amb batalla seran els alumnes de l´Escola d´Arts Escèniques de Manresa, amb seu al Kursaal: assistiran a la funció prèvia d´avui. Casanovas destaca que «hem estat molt a gust i serà bonic de veure-hi l´obra, que hem acabat de crear aquí i en relació amb l´espai».

El dramaturg i director va estrenar Sopar amb batalla fa deu anys, fruit d´un taller de creació a l´escola Eòlia, «però el seu recorregut va ser petit i crec que tenia potencial per créixer i anar a teatres comercials. He plantejat la funció com una muntanya russa emocional per fer gaudir molt el públic. Al cap dels anys, havia pensat revisar-la per subratllar la naturalesa tòxica de l´amor romàntic». A l´obra, el Dani ho té tot planejat per declara-se a la Cris, i compta amb la complicitat dels seus amics, però una broma de mal gust desencadena una batalla entre el menjador i la cuina. Jordi Casanovas concep aquesta «guerra» a partir d´una anècdota real: un conegut va acabar a l´hospital amb un llevataps clavat a la cama durant un sopar d´amics.

uJordi Casanovas (Vilafranca del Penedès, 1978) és un reconegut dramaturg i director d´escena, que signa sobres com Vilafranca, Ruz-Bárcenas, Pàtria i Gazoline, que es va poder veure al teatre Kursaal de Manresa el passat 6 de març, just abans del confinament. També és el fundador de la companyia i sala FlyHard.