Sis nois de Sabadell que són un fenomen entre el jovent

Els 31 FAM ho peten entre el jovent amb la seva música urbana (una barreja de trap, dancehall, funky i R&B), i en són conscients. Els sis nois de Sabadell, que enguany faran 21 anys (el petit, Lil Didi, en farà 20), continuen a l'alça, malgrat que l'esclat de la pandèmia els va estroncar els plans amb un segon disc acabat de sortir, Valhalla Vol 1, i amb més de 40 dates confirmades, una de les quals a la Stroika de Manresa. Des de llavors no han pogut fer gaires concerts, però, no han parat: tenen un nou disc a punt de sortir del forn. I l'atzar els ha portat a inaugurar, al cap d'un any, la recuperació dels concerts a la sala manresana (es va fer una prova de tres concerts a l'hora del vermut al desembre) en el marc del cicle Curtcircuit, que portarà altres cinc cites: Koers, Maria Jaume i Núria Graham, Maria Lluïsa i Lluís Cabot, Meritxell Neddermann i Lildami. Una arrencada que la Stroika entoma just quan acaba de ser reconeguda amb el Premi Enderrock a la indústria pels seus 10 anys.

Els 31 FAM han fet que el concert de la Stroika sigui doble: una sessió a les 6 de la tarda (hi ha poques entrades disponibles) i una altra a les 8 del vespre ( ja s'ha exhaurit). La sala té capacitat per a 800 persones, però les actuals restriccions situen el límit en 71 per sessió. 142 total. I, durant l'actuació, tothom haurà de seure, en fileres de cadires col·locades amb les pertinents distàncies i mesures de seguretat. Bandam (Ferran Vilalta) assegura que afronten la cita «amb moltes ganes. Volem mostrar el que fem i que la gent ho pugui viure en directe. Segur que els qui vinguin estaran ratllats per haver de seure, però nosaltres ho donarem tot a l'escenari».

Quin és el secret de l'èxit de 31 FAM, un grup que té una comunitat fidel de fans? Bandam assegura que «la nostra essència. No hem anat a copiar a ningú, no hem anat a buscar res. Feia temps que ens dedicàvem a la música per diversió, a casa del nostre amic, i vam decidir penjar un tema. Crec que en un dia va arribar a 6.000 visites. Al principi no teníem ni nom, érem els de Sincero». Quatre anys després de donar-se a conèixer, estan desitjosos de fer el salt a Madrid i ja tenen data: el 19 de març, a la sala Independance. Tot i així, «a molts llocs ens ha estat difícil entrar-hi pel català. Però el barregem amb el castellà i l'anglès a les nostres cançons de forma natural. No canviarem res. Si no els hi agrada, ja els acabarà agradant».