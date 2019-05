Un menjador confortable

El menjador, la sala de la casa destinada a reunir-se entorn de la taula, va passar uns anys condemnat a l'ostracisme, relegat per les zones d'estar, que semblaven acaparar tot l'espai pensat per socialitzar dins de la llar.

Les noves tendències parlen de menjadors que recuperen l'elegància d'antany, però sense caure en enfarfegaments i barroquismes que ja no estan de moda i que no resulten funcionals.

Des de l'enginyosa forma de fer que els espais petits semblin més grans fins a les inspiradores millores per a parets, il·luminació, mobles i pisos, hi ha una decoració de menjador per a tots els estils.

Els decoradors ofereixen valuoses pautes. Per exemple, sempre que sigui possible ha de col·locar-se la taula al costat d'una font de llum natural, a prop de la finestra o de la sortida a la terrassa, encara que sense obstaculitzar la circulació. Les cadires han de ser confortables. La cadira més còmoda és la que té un seient tou, amb un entapissat de goma escuma i uns teixits que convidin a asseure's, com cotons o xenilla, sense deixar de banda el vellut, sempre que el pressupost ho permeti. A més, les cadires han de tenir una grandària, unes proporcions i uns colors similars. Si hi ha equilibri, el bon resultat està assegurat. Una bona il·luminació també és clau. «L'objectiu és aconseguir una llum suau sobre la taula i també sobre el perímetre del menjador».

Incorporar una llibreria al menjador és una altra excel·lent idea que trenca amb el concepte tradicional decoratiu per a aquesta estança de la casa. Els mobles auxiliars són una altra de les claus per treure més partit del menjador.

També es pot donar més caràcter al menjador amb papers pintats decoratius, amb colors innovadors o amb una combinació de quadres i miralls. La taula és el cor del menjador. Ha de ser pràctica i decorativa.

La millor manera d'adornar-la quan no s'utilitza és col·locar-hi un centre de flors. La millor ubicació del menjador és a prop de la cuina, on es preparen els aliments que se serveixen. I ja posats a demanar, l'ideal és que l'habitació tingui forma rectangular.