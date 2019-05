Arriba la calor i és moment d'instal·lar o revisar l'aire

Per millorar la qualitat de vida a casa i minimitzar l'impacte de la calor, el millor és disposar d'un sistema de climatització. Has pensat a instal·lar un aparell d'aire condicionat? Si és així, confia ens instal·ladors reconeguts i amb experiència com Sat Ber-ral, per evitar problemes posteriors. Segons Jordi Gaspar, cap de projectes de l'empresa, «un muntatge adequat i l'ús de materials de primera qualitat són clau per a un bon resultat final, durabilitat i fiabilitat».

A l'hora d'instal·lar un sistema de climatització cal tenir en compte la superfície que es vol refredar, ja que segons els metres quadrats de l'espai es recomanarà una o altra potència. També s'ha de tenir present que existeixen molts tipus d'aire condicionat, que els experts aconsellaran segons les característiques de l'habitatge. Els models més moderns es poden programar des de l' smartphone i són d'eficiència energètica.

Si ja tens instal·lat aire condicionat, abans de posar-lo de nou en funcionament és aconsellable fer una revisió i neteja de l'aparell per a una bona qualitat de l'aire i per evitar problemes respiratoris, transmissió de malalties, al·lèrgies... El manteniment és clau, segons Jordi Gaspar, «per garantir consums ajustats i evitar fuites de gasos contaminants».