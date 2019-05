«Un bon assessorament al client és clau per a nosaltres»

Busques casa o pis? Necessites un local comercial? Vols invertir en un terreny? Vital Immobles et dona solucions de compra i lloguer i t'ho posa fàcil: «Oferim un bon assessorament al client perquè pugui trobar l'immoble adient», remarca el director de la immobiliària, Òscar Talavera.

Vital Immobles destaca també per «l'agilitat amb què comercialitzem els immobles». Prèviament, «els estudiem molt bé abans de tenir-los en cartera, per oferir-los en bon estat, bon aspecte i amb un preu adequat». Els immobles amb què treballen els tenen en exclusiva, no els comercialitza cap més immobiliària.

S'encarreguen de tots els tràmits perquè l'operació sigui còmoda per al venedor i el comprador. «L'assessorament al client és clau per oferir-li el que necessita i valorar diverses opcions amb el nostre equip de professionals».