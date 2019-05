Sorrejat de façanes i sostres

La restauració de façanes i sostres mitjançant el sorrejat està cada vegada més estesa. És una tècnica industrial de sanejament de superfícies basada en la projecció d'un raig de sorra a pressió, mitjançant aire comprimit. Es pot netejar pedra, fusta, estructures metàl·liques... És un dels serveis que ofereix l'equip de professionals de Bages Color, una empresa manresana amb més de 40 anys d'experiència en el sector. Pintura industrial, d'interiors, pintura decorativa, tractaments, rehabilitació de façanes, revestiments... l'oferta és àmplia i la demanda creix quan arriba la primavera i l'estiu. «Ara és època de fer reformes i de pintar. A Bages Color oferim tots aquests serveis i ho fem amb professionals qualificats per tal d'oferir als nostres clients un acabat de qualitat», explica Dani Mas, enginyer tècnic i un dels responsables de Bages Color. L'empresa disposa de la més avançada tecnologia per donar solucions a qualsevol tipus de necessitat.

El sorrejat és un dels serveis de Bages Color, amb solucions «impecables per a façanes i sostres. Dani Mas destaca el resultat final: «Queda molt bé en sostres interiors de pedra i bigues de fusta. Se sorreja i es treuen taques, pintura i guix que hi pugui haver, i es deixa del color natural de la fusta i del totxo». I per altra banda, explica que «és un sistema mot utilitzat en façanes de pedra de masies. Un cop fet el sanejament i la restauració, queden com noves».