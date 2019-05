Vuit plantes apropiades per evitar els mosquits

S'acosta l'estiu i és el moment de posar a punt el jardí o la terrassa. A Viver Serra es pot trobar una àmplia gamma de plantes, arbustos, arbres i articles per al jardí. I contra els temuts mosquits? També tenen solucions. Hi ha vuit plantes efectives per fer front als mosquits, de manera ecològica.



Antimosquits

El clavell de moro és eficaç contra els mosquits i és antipugó. L'orenga és eficaç contra moltes plagues, especialment de formigues. A la citronella els mosquits no s'hi acosten per la seva flaire. L'alfàbrega és molt utilitzada per a finestres per evitar mosquits. La melissa fa de repel·lent pel citronedol de les fulles. La menta els repel·leix per l'oli de les fulles. El romaní espanta els insectes pel contingut en geraniol. Els olis que conté la lavanda fan acció repel·lent.

A part, per foragitar gats i gossos és molt efectiva la coleus canina. Per l'olor que fa manté a distància aquests animals.



Sulfatar

Per altra banda, Viver Serra recorda la importància de sulfatar les plantes de manera preventiva, en aquesta època de primavera-estiu. Hi ha els productes específics per a patologies concretes i els de triple acció per curar o protegir la planta d'àcars, insectes i fongs. També tractaments eco.