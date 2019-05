L'exuberant tendència tropical

Celebra la naturalesa dins la teva llar amb la tendència Tropical Tiki de Cult Furniture. Usar l'estampat de fulles en el mobiliari és la manera més fàcil de portar aquesta tendència a casa teva, i una paleta de color descolorida fa que l'estètica no sigui gaire aclaparadora i creï una escena serena amb la mescla d'estampats de fulles en tons neutres. Aparella la cadira decorativa Penélope amb un gran coixí llis en rosa per aconseguir un contrast contemporani.

Per rematar-ho utilitza accessoris atrevits i estampats exòtics com el pòster emmarcat de fulla estampada. Els complements daurats com el trio de torretes penjants de metall donaran vida a aquesta exuberant tendència.