Ikea vendrà productes elaborats amb plàstics recollits a les costes espanyoles

La cadena sueca de mobles i objectes per a la llar Ikea llançarà una col·lecció de productes, MUSSELBLOMMA, formada per estovalles, fundes de coixí i una bossa, elaborada a partir de plàstics recollits a les costes espanyoles banyades pel Mediterrani, produïda en fàbriques d'Alacant i València i ideada per la dissenyadora Inma Bermúdez.

En un comunicat publicat al seu web, Ikea explica que la iniciativa es durà a terme amb la col·laboració de Seaqual, plataforma que uneix pescadors, ONG, comunitats locals i autoritats amb l'objectiu de netejar els oceans de residus marins. Actualment, Seaqual està formada per fins a 1.500 pescadors espanyols que, a part de la seva feina, també dediquen temps i esforç a recollir els plàstics del mar.

Un cop a terra, els materials recuperats de l'aigua es processaran per convertir-los en la matèria primera que Ikea farà servir per elaborar els productes de la col·lecció MUSSELBLOMMA.

La data de llançament de les noves estovalles, fundes i bosses és prevista per al febrer del 2020, tan a Espanya com a Itàlia.

Inma Bermúdez explica que l'objectiu de la iniciativa és ser "més conscients" sobre el problema de la gran quantitat de residus plàstics dels oceans i que els nous productes estan basats en un patró "senzill i modern amb cercles, quadres i triangles combinats amb una forma que recorda a un peix "

La matèria primera d'aquests productes són els plàstics coneguts per PET, un plàstic molt comú i durador utilitzat per fer des d'ampolles a roba, i que han estat recollits després de quedar-atrapats a les xarxes dels mariners espanyols. Per cada quilogram de residus de plàstic PET que s'utilitza per elaborar el teixit, s'extreuen de la mar també nou quilograms més de residus, compostos per altres plàstics, metalls, goma, vidre i altres materials, ha explicat Ikea en el comunicat.