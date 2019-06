El senzill truc casolà per desencallar la pica i (a més) deixar-la lluent

La situació és similar en moltes llars: s'acaba de dinar o sopar, ens disposem a recollir els plats bruts i els hi esbandim la pica sense haver tret abans les restes de menjar a les escombraries. A curt termini sembla que no passa res, però a la llarga, el menjar es va acumulant a la canonada i generant un embús que pot arribar a generar problemes a la pila i a l'hora d'empassar-se l'aigua.

L'embús a la pica és un dels majors problemes que se'ns pot presentar en la nostra cuina. Cal tenir en compte que aquest problema ve per no netejar i aclarir correctament els plats quan els netegem després de cada àpat. És a dir, aquest problema primer se soluciona anant amb compte a l'hora de deixar els plats a la pica d'aigua. Tanmateix, si ja no hi ha marxa enrere, hi ha senzills trucs casolans per aconseguir desencallar la pica sense haver d'armar-nos d'una infinitat de productes químics.



El que hem de fer si la nostra pica està encallada és aplicar bicarbonat sobre el desguàs i deixar que aquest actuï durant uns minuts. Aneu amb compte, no cal esbandir-ho amb aigua durant aquest procés. A continuació, tirem vinagre en un got i el fiquem al microones fins que aquest comenci a bullir. Una vegada que traguem el got, tirem el producte sobre del bicarbonat. Veurem que la barreja comença a reaccionar i genera una escuma una cop abocada. Hem de deixar que actuï durant almenys 15 minuts. Un cop hagi passat aquest temps, esbandim la pica amb aigua.





Trucs de neteja



Una altra opció és intentar fer-ho a mà. Amb un filferro llarg o un penjador de metall que puguem desfer amb facilitat. A continuació, cal ficar aquest filferro amb el desguàs per intentar desfer l'embús a poc a poc i trencant la bola que s'hagi format empenyent. Si has aconseguit desfer les restes, es recomana aplicar, tot i això, la barreja de bicarbonat i vinagre anteriorment esmentada. Un remei casolà amb què desfer un problema que ens causa maldecaps en tot just uns minuts.