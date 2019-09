10 consells per eliminar la pols de casa teva durant més temps

La pols és un dels grans enemics de la neteja de la llar. A més de la brutícia que genera, pot ser també un focus de problemes per a la nostra salut, especialment per la presència de microorganismes i altres elements patògens, com els àcars de la pols, i per ser una font d'al·lèrgies.

És molt important mantenir la llar neta, però no sempre és senzill aconseguir-ho. Les presses i la manca de temps provoquen que no sempre dediquem a la neteja de casa nostra el temps que seria convenient. En el cas de la pols, però, podem seguir una sèrie de consells per a lliurar-nos-en durant més temps.

Neteja casa teva de forma regular

En la mesura del possible, realitza les tasques domèstiques de neteja de forma regular. Pensa que fer una neteja a fons és molt més costós que netejar periòdicament.

Utilitza suavitzant per roba

Si preparem una solució especial amb quatre parts d'aigua i una part de suavitzant i la pulveritzem sobre un drap net, podrem eliminar la pols dels nostres mobles.

Compte amb les mantes, cortines i coixins!

Probablement et sembli que estan nets, però aquests elements de la nostra llar són un focus de brutícia i, a més, són el lloc preferit pels àcars per niar. Per desfer-se'n, convé rentar i canviar cada setmana la roba dels llits i les fundes dels coixins i coixins. Les cortines les pots rentar cada mes.

Ventila només durant 5 minuts

Gran part de la pols que s'acumula a casa procedeix del carrer. Per això, per ventilar la casa procura no deixar oberta les finestres durant més de 5 minuts. A més, és convenient ventilar habitació per habitació en lloc de posar en corrent tota la casa en el mateix moment. Lògicament, si vols netejar la casa, hauràs ventilar les habitacions abans d'iniciar la neteja.



L'aspiradora, un cop a la setmana

És una tasca tediosa i a la majoria ens fa mandra, però és també el mètode més efectiu per lliurar-nos de la pols. Per això, és convenient passar l'aspiradora com a mínim un cop a la setmana. Per al dia a dia és suficient amb escombrar o passar una mopa per recollir les petites partícules de pols.

Netejar de dalt a baix

Acostuma't a netejar la pols de les superfícies elevades abans de fer-ho a les zones baixes. Si ho fas a l'inrevés, la pols caurà sobre les parts ja netes i hauràs de tornar a repetir el treball.

Treu-te les sabates

Les nostres sabates són un focus de brutícia important, de manera que abans d'entrar a casa assegura't de raspatllar-les bé a fora. Encara una millor opció és que et descalcis i et posis les sabatilles de casa. I no oblidis netejar amb l'aspiradora l'estora cada quinze dies i sacsejar-la mínim un cop per setmana.

Evita el plomall

Aquest clàssic element no és el més adequat per netejar la pols, ja que el que fa és moure-la d'un costat a un altre, però no atrapar-la. L'ideal és que substitueixis el plomall pels draps de microfibra.

Controla la humitat

Si mantens la teva llar en un nivell d'humitat d'entre el 40% i el 50%, notaràs com les quantitats de pols acumulades són molt menors.

No abusis dels petits objectes

No és convenient omplir casa teva de petits objectes. Aquests elements amb què algunes persones omplen completament prestatgeries i mobles són un focus d'atracció de la pols i, a més, provoquen que la neteja es converteixi en un procés etern. Si tot i així vols tenir una col·lecció d'objectes petits o trasts, guarda'ls en un moble amb portes de vidre.