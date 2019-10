Aquest és el motiu pel qual sempre has tancar la porta quan vas a dormir

Per escoltar els nens quan ploren en plena nit, perquè fa molta calor o perquè els dona més seguretat. Aquests són alguns dels arguments que donen les persones que dormen amb la porta de l'habitació sempre oberta de bat a bat. És el cas del 60% de la població espanyola, segons una enquesta realitzada per l'Organització de Ciències de la Seguretat UL.

Una opció, però, que no és la millor. Dormir amb la porta tancada és molt més segur. De fet, aquest senzill gest pot marcar la diferència entre viure o morir si durant la nit s'inicia un incendi a casa teva.

Si un foc s'origina mentre dorms, només disposes de 3 minuts per poder escapar-te abans que tot el teu pis s'ompli de flames. Fa 40 anys, aquest temps era molt més gran, d'uns 17 minuts concretament, però les cases d'avui dia es cremen a major velocitat que les d'abans.



Els pisos són menys segurs ara

La composició de les parets i del mobiliari o que els apartaments d'avui estiguin menys compartimentats són alguns dels motius pels quals el foc troba menys obstacles per passar d'habitació en habitació i pels quals és molt més probable morir avui en un incendi que el 1980.

Ser atrapat per les flames no és l'únic motiu de preocupació durant un incendi. La primera causa de mort quan es desferma un foc en un domicili no són les cremades, sinó la inhalació de fum, segons l'Associació Nacional de Protecció contra Incendis. Si dorms amb la porta tancada tindràs uns quants minuts més per evitar que el fum tòxic t'entri als pulmons i guanyaràs una mica de temps per planificar la teva fugida.

Per aquest motiu, és igual d'important que cada nit abans d'anar a dormir no només tanquis la porta de la teva habitació, sinó també la de la resta de sales del teu domicili.