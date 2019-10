6 trucs casolans per netejar la vitroceràmica i deixar-la com nova

6 trucs casolans per netejar la vitroceràmica i deixar-la com nova | Shutterstock

Són moltes les persones que gaudeixen darrere dels fogons; mentre cuinen alliberen la seva creativitat i aboquen tot el seu afecte en el menjar que preparen. No obstant això, després de fer el menjar toca netejar tots els estris utilitzats i els espais que s'han embrutat. I, aquesta tasca, sol fer mandra. Molta.

L'arribada de la vitroceràmica a les nostres vides va ser meravellosa. És molt còmoda de netejar i, a més de ser més segura, estalvia més energia que els fogons. Però mantenir-la neta i brillant no sempre és senzill, especialment si s'ha cremat o vessat alguna cosa.

A l'hora de deixar la vitroceràmica com nova hi ha alguns trucs que poden facilitar-nos aquesta tediosa tasca. Apunta!



No utilitzis el fregall

Per retirar les restes de menjar o de productes de la neteja, no utilitzis mai un fregall: podria ratllar la superfície de la vitroceràmica. Aconsegueix una baieta ecològica o, si no, amb paper de cuina. A més, la rasqueta és indispensable per al manteniment i neteja d'aquest electrodomèstic. Amb poc esforç eliminaràs residus i taques i evitaràs qualsevol ratllada.



Vinagre per treure-li brillantor

El vinagre és un dels productes naturals amb més propietats per a la neteja que tenim el nostre abast. També es converteix en un potent abrillantador per a superfícies com la de la vitroceràmica. Aplica'l amb una baieta o drap suau per evitar qualsevol esgarrapada.



Pasta de dents per millorar el seu aspecte

Si la teva vitro està raspada, pots donar-li una millor aparença aplicant-li pasta de dents. Col·loca la pasta de dents sobre un drap i frega la superfície ratllada. Veuràs com desapareixen les ratllades i la teva vitroceràmica brillarà com a nova!



Llimona per a les taques més difícils

Si hi ha una taca resistent que vol instal·lar-se de forma permanent a la vitro, unes gotetes de llimona t'ajudaran a desfer-la. Després de mullar-la amb el cítric, deixa-ho reposar dos o tres minuts perquè s'estovi, i tot seguit passa-hi la rasqueta per eliminar les restes.



Gel per a desincrustar

Malgrat que estàs insistint amb la rasqueta, aquesta taca es resisteix. No et rendeixis: un glaçó podrà eliminar-la. Passa'l per sobre de la taca durant un minut i després repassa amb la rasqueta. La brutícia desapareixerà.



Bicarbonat de sodi contra les cremades

Barreja dues cullerades de bicarbonat de sodi amb 10 cl d'aigua i expandeix la pasta per sobre de la vitroceràmica. Tira un raig de vinagre per sobre i deixa-ho reposar 5 minuts. A continuació, retira-ho amb una baieta i comprovaràs que ja no queden restes de brutícia.

Amb aquests senzills trucs casolans amb elements que tots tenim a casa la teva vitroceràmica lluirà més brillant, nova i neta i sense utilitzar productes abrasius que puguin danyar la teva placa o tenir conseqüències en la teva pell.