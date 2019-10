Cinc coses que Marie Kondo fa diàriament per tenir la seva casa perfecta

Portar una vida ordenada i feliç és l'objectiu que proclama la guru de l'organització Marie Kondo, autora de best-sellers com "La màgia de l'ordre" o "La felicitat després de l'ordre". I és que, segons la japonesa, viure en una llar harmoniosa on cada cosa té el seu lloc i els espais romanen nets i diàfans repercuteix en el nostre benestar mental.

Per a molts, l'ordre és una eina per sentir pau i benestar. Així mateix, ordenar és una manera de sentir-nos poderosos ja que generem una sensació de control (jo sóc qui fa i desfà).

El mètode Marie Kondo ha transformat milers d'armaris i de cases sota la premissa desfer-nos d'allò que no ens fa feliços. A més, si ordenem de manera bonica allò que sí que necessitem, obtindrem una satisfacció i funcionalitat en la nostra rutina diària.

Shutterstock

Mantenir aquesta metodologia és senzill, una vegada que se sap allò que cal fer cada dia. El manteniment pot ser una part relaxant i simple del nostre dia a dia, perquè la nostra llar romangui ordenada, neta i més alegre.



Aire fresc a casa

És molt important que a primera hora l'aire fresc renovi l'ambient de casa, obrint les finestres per ventilar. Aquest acte és com dir 'bon dia' tant al teu habitatge com a tu mateix.

Shutterstock

Fer allò que ens proporciona alegria cada matí

Encara que aquest consell no va directament relacionat amb la llar, sí que és una recomanació per sentir-nos més feliços; Marie Kondo proposa començar al matí amb alguna cosa que ens reconforti com una dutxa d'aigua calenta, el nostre te d'herbes preferit, aigua amb gas...

Shutterstock

En tenir consciència d'allò que dóna alegria al nostre cos (com si obríssim un canal directe per connectar amb el nostre interior) serem més capaços d'identificar què ens produeix felicitat durant la resta del dia.



Donar gràcies a les nostres pertinences

Segons Kondo, quan tornem a casa i guardem la jaqueta a l'armari, les sabates al sabater, o la bossa al penjador, és el moment de fer-ho amb gratitud dient "Gràcies per donar-me suport avui".

Shutterstock

Retornar cada pertinença al seu lloc

Abans d'anar a dormir és important que cada objecte torni al seu lloc designat. D'aquesta manera, reposarem més tranquils i el somni pot ser millor. Marie Kondo també recomana fer-ho al matí; sortir de casa amb cada cosa al seu lloc. Això ens ajudarà a afrontar el dia amb més tranquil·litat.

Shutterstock

Reflexionar al final del dia

De vegades ens convertim en autòmats i no tenim temps per reflexionar. El mètode Marie Kondo transcendeix més enllà de l'ordre; busca un impacte positiu en les nostres vides i per això cal parar, reflexionar i evocar què ens ha provocat alegria aquest dia. Qualsevol cosa és possible, des d'estar amb els nostres éssers estimats a provar un menjar que ens agradi o fer-se una dutxa amb un gel nou. És important donar valor a les petites coses que sovint passem per alt.