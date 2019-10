Deu coses de casa que hauries de netejar més sovint

El ritme de vida actual fa que cada vegada sigui més difícil dedicar temps a la neteja i haguem de conformar-nos amb les tasques de la llar més bàsiques. No obstant això, coses a les quals no donem tanta importància quan parlem d'higiene poden convertir-se en autèntics focus de gèrmens si no es netegen amb regularitat.



Els coixins

La pols, els àcars, les cèl·lules de la pell i els cabells s'acumulen diàriament als nostres coixins. És per això que, a més de canviar-los aproximadament cada dos anys i rentar les fundes amb la resta de la roba de llit, és recomanable netejar els coixins de tant en tant utilitzant un detergent suau amb unes gotes d'olis essencials i fregant les taques amb un drap. També pots ficar-los a la rentadora amb detergent i amb un programa suau.



La galleda de les escombraries

Aquest lloc que, com bé indica el seu nom, 'acull' totes les escombraries de la casa, pot convertir-se en un autèntic niu de gèrmens si no es neteja sovint. Encara que vagis tirant les deixalles de la galleda d'escombraries diàriament, cal desinfectar-la amb una barreja d'aigua i lleixiu.



El frigorífic

Un electrodomèstic tan important com aquest, en el qual guardem els aliments, hauria de ser netejat com a mínim un cop al mes. D'aquesta manera no només deixaràs la nevera lliure de gèrmens, sinó que també evitaràs el gel que s'acumula amb el temps i que funciona com a aïllant.

Shutterstock

Al supermercat trobaràs productes específics per a aquest electrodomèstic, però si prefereixes un detergent casolà prova de posar-hi una galleda plena d'aigua calenta amb sabó i amoníac. Si notes males olors opta per barrejar un litre d'aigua calenta amb dues cullerades de bicarbonat de sodi.



Els interruptors

La brutícia i els bacteris que acumulem a les mans després d'un llarg dia passen directament als interruptors quan encenem els llums només arribar a casa. Per això mateix, aquesta és una de les parts de l'habitatge que hauries de netejar diàriament amb un petit drap. Si el que busques és una neteja més profunda prova a utilitzar una mica de vinagre.



Les claus

Aquest objecte tan quotidià està en contacte directe amb les nostres mans, estiguin netes o no, guardat en alguna butxaca bruta i fins i tot a terra, si ens cauen al mig del carrer. És per això que les claus contenen una infinitat de bacteris i s'haurien de netejar diàriament amb una tovalloleta antisèptica.

Shutterstock

El matalàs

Netejar el matalàs de tant en tant, i no només la funda que el cobreix, és fonamental per a assegurar-te un bon descans. Per desinfectar aquesta part del llit i escapar-te dels àcars necessitaràs una tassa de bicarbonat de sodi, quatre gotes d'oli essencial i una aspiradora.

Barreja el bicarbonat i l'oli en un recipient tapat. Després, escampa'l tot sobre el matalàs amb l'ajuda d'un colador. Deixa-ho reposar durant una hora i finalment retira les restes amb una aspiradora.



Els poms de les portes

Les manetes de les portes i els calaixos acumulen bastants bacteris. Per ells passen moltes mans al llarg del dia, de manera que, per protegir-los dels agents bacterians, és convenient netejar aquestes peces amb un esprai desinfectant i una tovallola neta. Així evitarem que els gèrmens ens ataquin amb una grip o un altre virus.

Shutterstock

La cafetera

Si no neteges diàriament la cafetera corres el risc que es converteixi en un autèntic niu de gèrmens. La calor i la humitat d'aquest aparell el converteixen en l'ambient ideal perquè proliferin els bacteris. Desmontar-la per parts t'ajudarà a netejar millor les restes de cafè.



El comandament a distància

Igual que passa amb els poms de les portes, aquests aparells electrònics acumulen molts bacteris en passar de mà en mà. Per això, és recomanable que els netegis sovint i evitis així posar-te malalt.



El rentavaixelles

Moltes vegades passem per alt aquest electrodomèstic dedicat a fer-nos la vida més fàcil. Però el fet que el seu objectiu sigui rentar, no vol dir que el rentaplats no hagi de ser netejat també. Els bacteris i els fongs s'acumulen especialment a la goma, de manera que de tant en tant és recomanable donar un repàs a aquest electrodomèstic un cop buidat.