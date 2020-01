Quina és la tonalitat de l'any en decoració?

El blau no passa mai de moda i en els pròxims mesos serà encara més protagonista en el món de la decoració. Fins i tot l'empresa Pantone ha sucumbit a l'encant d'aquest color relaxant, ja que acaba de designar el Classic Blue com a color oficial de l'any 2020. El to fosc evoca una sensació de tranquil·litat que és molt necessària a mesura que s'avança en la nova dècada. «Vivim en un temps que requereix confiança i fe. És aquest tipus de constància i confiança el que expressa Pantone 19- 4052 Classic Blue, un to blau sòlid i elegant en el qual sempre podem confiar», assegura Leatrice Eiseman, directora de Pantone Color Institute.

Alguns dels millors dissenyadors d'interiors del món ja s'han avançat a la tendència, ideal per treure partit de salons, dormitoris i fins i tot de vestíbuls i banys que necessiten una imatge renovada.

Decoradors com Mark D. Sikes i Meg Braff han incorporat Classic Blue en els seus últims projectes. Mark D. Sike l'ha emprat en un ranxo de mitjan segle, situat a Alabama. Les qualitats relaxants de la paleta blava eviten que l'espai petit se senti massa aclaparador. Les parets blaves i els gabinets dissenyats per Phoebe Howard donen un aire fresc al clima assolellat de Palm Beach. Els tamborets Walter Wicker del bar tenen coixins de Ralph Lauren Home. Les parets i els gabinets estan pintats de blau.

Les parets de vellut cobalt i les motllures molt lluents ofereixen un espai ideal en el menjador de Greenwich dissenyat per Shazalynn Cavin-Winfrey. El sostre empaperat afegeix una qualitat reflectora a l'espai al mateix temps que permet que la llum de les finestres reboti per tota l'habitació.