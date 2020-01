Parets que parlen

Tota la casa és important i dins seu les parets cobren nova vida amb alternatives com la pintura elaborada, les rajoles i el paper. Ja han passat a la història aquelles parets nues i poc atractives, si de cas alegrades per uns quadres.

Ara les coses són diferents. Una de les possibilitats és recórrer a l'estil àrab i col·locar rajoles i tessel·les que poden fer de les parets una autèntica obra d'art. Un bon exemple és la fotografia que apareix del saló d'una casa de Palm Beach, obra del dissenyador Bunny Williams, que va treballar amb l'estudi de murals Artgroove per obtenir l'aspecte d'una paret de mosaic a través d'imatges modernes. El tamboret i el mirall d'elefant que apareixen a la imatge són de John Rosselli Antiques.

La cuina pot ser l'habitació més utilitzada en una llar, per la qual cosa és important que la seva decoració sigui emocionant i funcional. Els estris de cuina de coure penjats hàbilment no sols es veuen elegants sense esforç, sinó que també donen la benvinguda als xefs a casa per experimentar amb receptes.

El groc és un dels tons que sempre donen molt joc quan parlem de parets. El dissenyador Anthony Baratta és especialista a dur a terme menjadors d'estil georgià amb una paleta blava i groga. Les catifes són un altre element imprescindible per combinar amb les parets. Les motllures de fusta en blanc o en gris també serveixen per configurar nous ambients entorn de les parets. Poden utilitzar-se a les parts inferiors o assajar combinacions més complexes. Això sí, el color no ha de ser mai massa estrident, excepte en dormitoris infantils.