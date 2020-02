Com netejar a fons els vidres de la llar

Mantenir els vidres de casa nets i brillants és una fonamental perquè la casa llueixi impecable. Si no tenim els vidres en bones condicions, casa nostra semblarà poc higiènica i l'efecte visual serà molt desagradable. Però, en general, netejar els vidres no sol ser una tasca divertida.

De fet, són molts els que odien aquesta tasca i no coneixen la forma d'abordar-la de manera ràpida i senzilla. Per això, en aquest article reunim alguns consells i trucs perquè les teves finestres, parets de vidre, portes de vidre o miralls quedin impol·luts.

Comença pels marcs



Abans d'embarcar-nos amb la neteja del vidre, hem de començar primer amb els marcs de la finestra, porta o mirall. Si no ho neteges al principi, és fàcil que quan ho vagis a fer tornis a tacar els vidres que ja has netejat.

Depenent del tipus de material del marc, caldrà netejar-lo d'una forma diferent. Així, els marcs d'alumini podem netejar-los amb aigua tèbia i detergent. Si, per contra, els marcs són de fusta, és millor utilitzar algun producte específic que no el faci malbé.

Fer servir productes específics



Per netejar els vidres d'una forma adequada sempre és una bona opció optar pels productes específics que pots adquirir a diferents botigues i supermercats. Pots fer-ho mitjançant una baieta o una esponja per distribuir el producte i fregar-ho amb suavitat, amb cura de no ratllar el vidre, perquè surti la brutícia i la pols que recullen. És recomanable fer moviments circulars.

Per als vidres més bruts



Si els vidres que volem netejar tenen molta brutícia podem anar un pas més enllà i fer nosaltres mateixos una potent barreja d'aigua, amoníac i rentavaixelles. Amb ella anirem netejant els vidres un a un i després esbandirem amb una baieta humida en aigua neta.

Si encara no han sortit totes les taques, podem utilitzar una rasqueta de goma per acabar de desprendre el greix i la brutícia més forta. Un cop tinguem els vidres nets ens disposarem a assecar-los amb un drap suau i que no deixi pelusses. Si no tenim un drap d'aquestes característiques, un bon substitut pot ser el paper de cuina.

Cal dir que, a l'hora de netejar els vidres, algunes persones, normalment poc experimentades, cometen l'error de començar des de baix cap a dalt. Això fa quan ja hem netejat el de baix, els regalims de la part superior el tornin a embrutar.

Alcohol per a les empremtes



Si el vidre no està molt brut i només té algunes marques d'empremtes, podem optar per emprar una barreja d'alcohol amb aigua per eliminar-les. Així, aquestes marques tan habituals en llars amb nens tindran els dies comptats.

Renta els draps de neteja



Un cop acabada la feina, arriba el moment de recollir i netejar els nostres instruments de treball. És recomanable rentar els draps d'una forma correcta. Això implica que no es rentin amb la resta de la roba a la rentadora, ja que aquest sabó és massa abrasiu per als draps.

Per això, és preferible netejar-los amb detergent neutre i sense suavitzant. També podem recórrer a el vinagre i l'aigua tèbia per deixar-los perfectes per tornar a utilitzar-los.