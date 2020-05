Trucs per netejar el sofà i deixar-lo com nou

Trucs per netejar el sofà i deixar-lo com nou

En temps de confinament per la crisi del coronavirus la neteja s'ha convertit en una activitat primordial a casa. El sofà, és sense cap mena de dubte la peça estrella de qualsevol sala d'estar. Ens hi asseiem, hi descansem... i, en general, hi fem vida. Però, què passa quan s'embruta?

Alguns sofàs es poden desenfundar, però si el teu no ho permet, aquí et deixem una sèrie de trucs que serveixen per netejar a mà els teixits o la tapisseria. I també val per algunes cadires.

Com netejar la tapisseria

Comença netejant la part més superficial amb una aspiradora, pas que et permetrà treure tota la pols i els àcars. Si es tracta d'un sofà gran i no pots arribar a tots els racons amb l'aspiradora, pots ajudar-te d'un raspall.

Un cop hagis eliminat tota la pols, comença a netejar-lo amb una mica d'amoníac diluït en aigua temperada. Humiteja un drap en la barreja i frega sobre tota la tapisseria de dalt a baix.

Quan el moble estigui completament sec podràs revisar si té alguna taca. En aquest cas, pots utilitzar un llevataques convencional apte per a tapisseries que trobaràs a les botigues o crear-ne un casolà.

Com preparar un netejador de tapisseries casolà?



Per eliminar taques difícils de sofàs, cadires o tapisseries de cotxe pots utilitzar percarbonat de sodi. Dissol 2 o 3 cullerades d'aquest potent llevataques natural en un litre d'aigua calenta i aplica la solució sobre les taques. Deixa-ho actuar entre 5 i 10 minuts, frega'l amb un raspall, després cal aclarir-ho amb aigua abundant i deixar-ho assecar per comprovar el seu efecte.

El millor és que abans d'utilitzar aquest truc casolà per netejar tapisseries provis en una petita part de el teixit poc visible per assegurar-te que no es descoloreix

Altres trucs per netejar la tapisseria

Hi ha altres trucs casolans que t'ajudaran a desfer-te de les taques dels mobles entapissats. La sal és un blanquejador natural que t'ajudarà a eliminar les taques de greix. Barreja una mica de sal amb una mica de suc de llimona i frega sobre la taca per eliminar-la sense alterar la composició el teixit.

L'aigua oxigenada o peròxid d'hidrogen és un dels millors remeis que existeixen per eliminar les taques de suor i sang. Si és el teu cas, el millor és diluir aquest producte en aigua abans de aplicar-lo, ja que pot ser agressiu amb els teixits. És recomanable provar aquesta solució primer en una zona poc visible de sofà o cadira.

Què passa amb el cuir?



Pot passar que amb el simple pas de el temps, o per la fricció d'algun objecte punxegut, el cuir s'esquinci i apareguin talls sobre un sofà d'aquest tipus. Per solucionar-ho pots començar netejant la zona del voltant de l'esgarrapada amb petits moviments circulars i sense fer massa pressió. Després aplica una mica de cola dins del forat que s'ha format pel tall i enganxa les dues parts. Per a un resultat més estètic assegura't que les dues parts queden llises i alineades, perquè la imperfecció que acabes de corregir no es noti en un futur. Quan acabis torna a netejar la zona amb el netejador per retirar tot rastre de cola que hagi pogut quedar a la superfície de sofà.