Cases a Manresa per més o menys 1 milió d'euros

No tothom es pot permetre una gran casa, però mirar i somiar, és gratis. S'imagina viure en una gran xalet de 8 habitacions, 4 banys, jardí, piscina i garatge per a tres cotxes al centre de Manresa? Doncs sí, és possible, però caldrà rascar-se la butxaca, i molt. Concretament, la que hem trobat buscant a Internet amb aquestes característiques es troba al barri del Poble Nou de la capital del Bages i està a la venda per 1.7 milions d'euros. Sí, un xec de sis xifres, i no és l'única casa disponible.

Xalet increïble per 1,7 milions

L'etiqueta d'increïble li posa Engel & Völkers, l'empresa encarregada de trobar comprador a aquesta casa amb solar de 458 m2 al Poble Nou de Manresa. El millor, el jardi i l'estudi de l'última planta amb unes vistes increïbles. Si vols veure'n l'interior, aquí tens l'enllaç.

Masia rústica amb terreny per 1,5 milions

Per un preu una mica inferior, els que vulguin viure prop de la ciutat, però envoltats de camps i boscos, tenen l'opció de comprar aquesta masia rústica. Té 89 hectàrees, de les quals 35 són de cultius i la resta, de bosc. La casa en si es reparteix en dos edificis de 900 i 400 m2. Mira l'anunci: no en detalla la ubicació concreta, però assegura que és a Manresa.

Una amb vistes a Montserrat

No val 1 milió d'euros, però el preu s'hi aproxima: 897.000 euros. Com en la primera, gestiona l'anunci Engel & Völkers. "Increïble propietat en entorn rural i amb vistes a Montserrat, reformada totalment el 1998". 6 habitacions i 6 banys. Més fotos i detalls, aquí.

Una casa a la Sagrada Família per 830.000 euros



Acabem el recorregut al barri de la Sagrada Família. Edifici de quatre plantes, amb 476 m2 construïts, 6 habitacions, 5 banys i acabats de primera qualitat. Mira l'anunci.