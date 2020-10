Els 5 millors influencers de decoració que has de seguir a les xarxes

En els últims temps, les xarxes socials s'han convertit en un autèntic aparador per la divulgació d'idees en nombrosos camps. Com no podria ser d'una altra manera, la decoració i l'interiorisme no són aliens a aquesta tendència i ja han utilitzat diverses plataformes digitals com trampolins per popularitzar les seves propostes i tendències.

D'aquesta manera, ha sorgit amb força la figura de l'influencer decoratiu, experts que utilitzen les xarxes socials per donar a conèixer les seves idees fins al punt de convertir-se en referents del seu camp.

Et presentem cinc d'aquests influencers perquè estiguis a l'última i puguis escollir d'ells les millors idees per la teva llar.



Miriam Alía

Gràcies a la seva conta d'Instagram amb més de 70.000 seguidors, aquesta jove madrilenya s'ha consolidat com una de les grans irrupcions dels últims temps després de ser reconeguda com a Interiorista de l'Any en la V Gala de Premis Interiors. El reconeixement internacional l'ha portat a una dona innovadora, d'estil chic i amb predilecció pels tons blaus i rosats.



Patricia Bustos

La seva inconfusible proposta, també basada en tons roses i pastels, té aires femenins, moderns i elegants, però també atrevits. La seva lluminosa proposta ha sigut reconeguda en el sector com una de les grans tendències d'avantguarda i ha generat grans emocions enter els seus seguidors.

Guille García Hoz

Prop dels 50.000 followers a l'Instagram, aquest interiorista s'ha convertit en un dels grans referents del panorama nacional, gràcies als seus dissenys de peces de ceràmica i els seus treballs per grans marques, tant en la decoració com en la comunicació. Un altre dels seus senyals d'identitat són les referències al món animal.

Tomás Alia

Canviem de registre per reconèixer a un dels arquitectes i dissenyadors espanyols més reconeguts internacionalment, amb premis nacionals i premis més enllà de les nostres fronteres. Els seus treballs no només se centren en interiors, sinó també en projectes d'arquitectura, urbanisme i paisatgisme.

Raúl Martins

Seguint la tendència d'altres influencers internacionals, Martins ha apostat per les idees per mantenir l'ordre a casa, d'un mode tan efectiu com sofisticat. Compta amb un estudi propi d'interiorisme en Madrid i és a més a més arquitecte de formació.