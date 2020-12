Ikea deixarà de publicar el seu catàleg

Després de70 anys d'existència, Ikea deixarà de publicar el seu famós catàleg en paper, del qual cada any es distribueixen desenes de milions d'exemplars a tot el món, segons va ha anunciat aquest dilluns el gegant suec de mobles.

«Els hàbits dels consumidors han canviat, i menys gent llegeix el catàleg Ikea que anys enrere. Inter Ikea Systems –una divisió del propietari de la marca Inter IKEA Group–, el franquiciador global d'Ikea, ha pres la commovedora però racional decisió d'acabar respectuosament amb la carrera del catàleg Ikea», escriu l'empresa en un comunicat.

El catàleg del 2021, que es reparteix des de l'estiu del 2020, «serà l'últim a ser distribuït», ha confirmat un portaveu d'Inter Ikea, Jakob Holmström.

Canvi digital

La decisió és part de l'impuls d'IKEA per tornar-se més digital a mesura que els consumidors busquen cada vegada més inspiració en línia, així com també comprar a través de la web. Entre l'agost del 2019 i el d'aquest 2020, les vendes 'online' d'IKEA van augmentar un 45%.

«El nombre de còpies ha disminuït, però també hem vist que la gent ha utilitzat molt més el nostre lloc web, aplicacions i xarxes socials. El catàleg s'ha tornat cada vegada menys important», ha explica Konrad Gruss, director general de la franquícia Inter IKEA Systems. «L'interès en el catàleg ha baixat».

Gruss, un veterà d'IKEA que va assumir el nou càrrec al juny, reconeix que es va sentir emocionat per la decisió, ja que el catàleg ha sigut una gran part d'IKEA per a ell i per a altres empleats, que van créixer amb ell.