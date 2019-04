Novetats de Sant Jordi: La narrativa per a totes les edats copa un catàleg d'Alba que també cuida la poesia

Stendhal i Dostoievski són els caps de cartell de la programació del segell literari Alba Editorial per a la diada de Sant Jordi. En un catàleg on excel·leix la narrativa del segle XIX –un dels motius pricipals pels quals el ministeri de Cultura va concedir a la firma barcelonina el Premi Nacional a la millor labor editorial cultural del 2010–, també hi ha espai per a la poesia i els àlbums il·lustrats infantils, com s'explica en el requadre annex a aquestes línees.

Henri Beyle, que ha passat a la posteritat de les lletres universals amb el sobrenom d'Stendhal, va escriure a final de la dècada del 183o una de les seves obres cabdals, La cartuja de Parma, de la qual Alba en publica una nova traducció realitzada per Maria Teresa Gallego i Amaya García. «En obrir aquest llibre», apunten, «el lector no està començant a llegir una novel·la, sinó obrint una finestra a un castell de focs artificials enlluernador, les palmeres del qual crea Stendhal entre el 4 de novembre i el 25 de desembre del 1838».

El resultat va ser una recreació de la Itàlia que tant estimava, un llibre que comença amb l'entrada de les tropes napeolòniques a Milà. D'aquesta manera, Alba suma un nou títol del gran autor de Grenoble a un catàleg on ja hi ha altres joies com Rojo y negro.

De Dostoievski, Alba també n'ha publicat nombrosos relats. Pobre gente va ser la primera novel·la de l'autor rus i ara el segell de Prensa Ibérica reedita la traducció que van fer Fernando Otero i José Ignacio López el 2010 perquè l'edició s'havia exhaurit. Dostoievski hi explica la història de dues persones amb pocs recursos que, malgrat tot, fan de la seva relació un espai de dignitat personal.

Una altra primera novel·la que treu Alba és El puente de Alexander (1912), de l'escriptora nord-americana Willa Cather. El protagonista és un enginyer de vida feliç que experimenta un gran trasbals quan retroba un antic amor, que ara és una actriu famosa. A El río del francés (1941), Daphne du Maurier planteja si la llibertat d'una dona és un sinònim de fuga a través de la figura de Lady Dona St. Colum, dona casada i alhora bandolera.

La poesia d'un Nobel

Seamus Heany va rebre el 1995 el premi Nobel de literatura com a reconeixement a una trajectòria poètica de primer nivell. El volum que presenta Alba, 100 poemas, aplega un recull –en part auspiciat pel mateix autor abans de la seva mort– que transita entre les descripcions del camp irlandès, afectat pel desplobament, i les reflexions sobre la violència que pateix l'home contemporani. Alba també treu, en la mateixa col·lecció, Poemas de Currer Bell, el pseudònim poètic de Charlotte Brontë.

L'escriptora Nerea Risco planteja a Coaching para escribir un bestseller les claus per intentar fer un llibre supervendes, així com altres temes del món editorial.