Diferents maneres d'explicar el món des d'un llibre

Els dubtes i els neguits que van tenallar l'ambició del segell berguedà Edicions de L'Albí fa uns anys per Sant Jordi han quedat enrere i la firma que dirigeix Jaume Huch afronta la diada amb deu títols que configuren un repertori eclèctic amb propostes per a un públic ampli, des de la narrativa fins a la filosofia i la reflexió sobre el moment que viu Catalunya.

El calafí Alexandre de Riquer va ser un dels grans artistes de la Catalunya de final del XIX i principi del XX, una figura polièdrica que va destacar en camps com el cartellisme i el gravat. L'Albí recupera ara el llibre Quan jo era noi, un conjunt de quinze narracions sobre la seva infantesa que donen testimoni de la capacitat literària de Riquer.

En una edició curada per Josep Maria Solà, Quan jo era noi és una mirada calidoscòpica a la infància viscuda per l'autor a la casa pairal de can Bassols, al terme de Cas-tellfollit de Riubregós. Els relats del volum ofereixen un recorregut vital i emocional pels anys de formació d'un infant i un jove que va gaudir de llibertat i natura abans de traslladar-se a Barcelona i ser un referent del modernisme.

En el catàleg de narrativa de L'Albí hi trobem la segona novel·la d'Imma Cortina, La cuinera dels senyors -una ficció amb protagonista real ambientada en la Manresa dels anys 20 del segle passat, el primer volum de la narrativa en català de Josep Tomàs Cabot i el recull de contes Que Déu ens agafi confessats, del col·lectiu d'escriptors de la Catalunya Central que es fa dir Lola Palau. Els escriptors hi fan una lectura desacomplexada dels Deu Manaments.



Filosofia per a tothom

El rigor i l'amenitat són les característiques que comparteixen els dos títols sobre pensament i filosofia que publica L'Albí. D'una banda, Camí del mar, una obra de Manel Codina i Lluís Cerarols que ofereix al lector una reflexió sobre diversos temes com la mort, l'ètica i la transcendència a partir del diàleg entre dues persones que caminen. L'altre títol és Combat entre gegants, una nova aportació de Joaquim Sala al catàleg de L'Albí que tracta aquesta vegada sobre el paper de la raó i la veritat en el món contemporani.

A Flors damunt la taula, Aina Font s'enfronta cara a cara amb el càncer. En un text serè, emotiu i lúcid –amb pròleg de Joan M. Pou–, la jove periodista exposa les trobades que té amb una dona que té la malaltia. I a través del diàleg, l'autora reviu la mort de la seva mare provocada pel mateix mal. En el camp de la poesia, L'Albí reuneix per primer cop l'obra de Josep Fornell (Berga, 1898-1964) a Ones de nit i d'argent. El berguedà Agustí Costa, per la seva banda, signa La producció de l'interiorisme, on reflexiona sobre l'ofici de l'interiorisme des de la seva llarga experiència en el sector.