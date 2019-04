Manresa estrenarà per Sant Jordi "Biblionius", un projecte per fomentar l'intercanvi de llibres i la lectura

L'Ajuntament de Manresa engegarà el proper dimarts, 23 d'abril, diada de Sant Jordi, el projecte "Biblionius", una proposta de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa i dels nens i nenes del Consell d'Infants, i que compta també amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona. Els Biblionius són casetes d'intercanvi gratuït de llibres que, amb el lema "Deixa un llibre i agafa'n un altre", volen aconseguir el foment i el gaudi de la lectura. En aquestes casetes es podrà deixar un llibre i agafar-ne un altre que et pugui interessar.

Les casetes han estat construïdes per l'alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l'Institut Guillem Catà i estaran repartides per diferents barris de la ciutat. En total se n'instal·laran 13, que estaran ubicades a la plaça de Fius i Palà, plaça Catalunya, plaça Espanya, plaça Bonavista, parc de la Florinda, plaça de Joan Farrés (El Xup), parc de la Democràcia, parc del CAP Foneria, plaça de Sant Ignasi, carrer de Josep Arola, plaça de Cal Gravat, carrer de Sant Joan i parc de l'Agulla. Els Biblionius estaran apadrinats per entitats i associacions de veïns d'aquests barris. També es vol comptar amb l'apadrinament de les escoles i instituts propers als Biblionius.

Dimarts vinent, es farà la posada en marxa del projecte amb la instal·lació del primer Biblioniu a la plaça Fius i Palà. L'acte de presentació començarà a les 10. 30h i comptarà amb l'actuació dels Pizzicants de l'escola Pare Algué i de les Big Band de l'escola Fedac Manresa i l' Institut Guillem Catà. L'acte serà conduit pel professor de l'institut Guillem Catà Llorenç Planas i presentat per la periodista i escriptora manresana, Anna Vilajosana, pel president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Antoni Erro, i la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.

Després de l'acte i a la tarda es podrà participar en un taller de confecció de punts de llibre.



Com funciona el Biblioniu?

Un Biblioniu és un punt d'intercanvi gratuït de llibres. El funcionament és molt senzill: Qualsevol persona podrà agafar un llibre i, si vol, endur-se'l a casa. Un cop llegit, pot tornar a deixar-lo al Biblioniu o portar-ne un de nou perquè una altra persona en pugui gaudir.

L'objectiu és facilitar que els llibres que ja hem llegit circulin i, d'aquesta manera, potenciar i fomentar tant la lectura com la cultura de l'intercanvi i reutilització d'objectes. La gestió i manteniment d'aquest projecte anirà a càrrec de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Des de l'Ajuntament es demana el màxim respecte i civisme per tal de mantenir els Biblionius en les millors condicions i que el màxim nombre possible de persones en puguin fer ús.