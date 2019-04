La collita del Sant Jordi 2019

El navassenc Xavier Mas Craviotto, que presenta enguany dos títols premiats – Renills de cavall negre, amb el Salvador Iborra de poesia, i La mort lenta, amb el Documenta



de narrativa–, viurà el seu primer Sant Jordi a Barcelona des de l'altra banda de la taula. Abans ha viscut moltes altres diades literàries «plenes de sol, i calor, i gent, i cues, i llibres carregats a la motxilla que arribaven amb la primera pàgina en blanc i tornaven a Navàs amb la signatura dels autors que admiro».



També serà el primer Sant Jordi per a altres escriptors i l'esperen expectants, amb signatures de llibres programades. Farien bé de tenir en compte un experimentat com Llorenç Capdevila: «És la catorzena novel·la que publico i he après que, si no ets un persontge mediàtic o un autor conegut per tothom, no val la pena escarrassar-se a anar a signar llibres allà on no tens amics, coneguts o saludats».



Regió7 dona testimoni de la collita de la Catalunya Central amb una foto que aplega 41 escriptors. Els autors de 20 llibres més comenten el seu treball (pàg. 4 i 5).