La collita del Sant Jordi 2019: 41 escriptors de la Catalunya Central presenten novetats

El navassenc Xavier Mas Craviotto, que presenta enguany dos títols premiats – Renills de cavall negre, amb el Salvador Iborra de poesia, i La mort lenta, amb el Documenta de narrativa–, viurà el seu primer Sant Jordi a Barcelona des de l'altra banda de la taula. Abans ha viscut moltes altres diades literàries «plenes de sol, i calor, i gent, i cues, i llibres carregats a la motxilla que arribaven amb la primera pàgina en blanc i tornaven a Navàs amb la signatura dels autors que admiro».

També serà el primer Sant Jordi per a altres escriptors i l'esperen expectants, amb signatures de llibres programades. Farien bé de tenir en compte un experimentat com Llorenç Capdevila: «És la catorzena novel·la que publico i he après que, si no ets un persontge mediàtic o un autor conegut per tothom, no val la pena escarrassar-se a anar a signar llibres allà on no tens amics, coneguts o saludats».

Regió7 dona testimoni de la collita de la Catalunya Central amb una foto que aplega 41 escriptors. Els autors de 20 llibres més comenten el seu treball.

Roser Reixach i Anna Gorchs. (Prats de Lluçanès, 1962. Prats, 1981).

«Guerra i repressió a Prats de Lluçanès»

Han estudiat, amb recerca documental i entrevistes, un període poc conegut. Dos volums, un de centrat en la guerra civil i l'altre en els primers anys del franquisme.

Clàudia Viladrich i Marta Albet. (Barcelona, 1975. Barcelona, 1973. Residència: Barcelona i Manresa. Manresa)

«Connectant instants»

Poemes i textos en prosa distribuïts en les quatre estacions, acompanyats de fotografies en color. La majoria rememoren moments àlgids de la vida a Manresa.

Llorenç Capdevila Roure. (Alpicat, 1969. Residència: Manresa)

«10.000 petons com a mínim»

Novel·la romàntica adreçada a públic jove. Una noia i un noi viuen un amor a distància i es comuniquen per whatsapp.

Núria Cañamares Casanovas. (Igualada, 1983)

«Mostra d'Igualada, 30 anys»

La periodista fa una mirada enrere fins a l'actualitat de la fira d'espectacles infantils i juvenils, amb la veu dels directors artístics, la relació de les companyies...

Maite Ruiz-Sarmiento Ortiz. (Barcelona, 1970. Residència: Manresa)

«Esas benditas manos» i «Una eternidad de dos minutos»

La novel·la romàntica és el resultat de la passió de l'autora: escriure. I l'antologia de prosa poètica i relat curt té com a protagonistes l'amor i el temps.

Llorenç Planes Casals. (Balsareny, 1960. Residència: Navarcles i Bagà)

«L'escola compromesa amb el món»

Mestre i psicopedagog, ha reflexionat amb Benjamí Moliné i Joan Bonals sobre la dimensió ètica, social i ecològica de l'educació.

Llorenç Ferrer Alòs. (Navarcles, 1957)

«Sant Benet de Bages. Entendre un monestir»

Síntesi de la història de Sant Benet, des del segle X fins ara: l'organització medieval, la compra per la família Casas...

Yolanda Esteve Giner. (Barcelona, 1970. Residència: Manresa)

«Zero»

Poemari de resistència que parla dels orígens comuns, d'allò que ens configura. 18è Premi Literari Betúlia de Poesia Memorial Carme Guasch.

Jordi Corominas i Llorenç Planes. (Balsareny, 1961. Residència: Sant Julià de Lòria Balsareny, 1960. Residència: Navarcles i Bagà)

«Morir a cavall dels vents»

Novel·la policial amb tocs psicològics, de sàtira, de comèdia de costums de la cultura pirinenca, i de reflexió filosòfica.

Agustí Costa i Curriu. (Berga, 1944)

«La producció de l'interiorisme»

Reflexions crítiques i compromeses, que analitzen el rerefons que hi ha en la pràctica del disseny d'interiors, considerat una branca de l'arquitectura.

Beatrice Nyffenegger. (Murten, Suïssa, 1940. Residència: Manresa)

«La Mary Wood i el secret dels aeròlits»

Temps després de les sis edicions d'Els estranys amics de la Mary Wood, torna a publicar un conte infantil amb extraterrestes d'un planeta que s'està extingint i que venen a la Terra.

Joaquim Sala i Pujolràs. (Centelles, 1939. Residència: Berga)

«Combat entre gegants»

Assaig que contraposa dues visions filosòfiques per entendre el món d'avui: l'idealisme de Plató i la vitalitat existencial de Nietzsche. La raó assetjada per fake news.

Josep M. Descals Vilarmau. (Navarcles, 1960. Residència: Manresa i Barcelona)

«Nahid»

Novel·la la història real, impactant, de qui avui és una empresària d'èxit. Per superar la marginalitat, va introduir-se en el món sòrdid de la prostitució barcelonina.

M. Carme Cabra Vilalta. (Bagà, 1955. Residència: Manresa)

«La nostra mestra»

Homenatge a Maria Guiu Serradell, la se-nyora Maria, mestra de l'autora fins a 4t de batxillerat, que va desenvolupar una tasca molt avançada al seu temps. Amb aportacions d'altres exalumnes.

Miquel Puigdellívol Ragués. (Manresa, 1972)

«El meu besavi va anar a la guerra».

Conte infantil basat en la història real de l'avi Ramon, que va anar a fer el servei militar poc abans d'esclatar la guerra civil. Amb dibuixos de Joan Vives.

Albert Castellano. (Súria)

«Súria avui. 140 imatges inèdites del segle XXI»

Reportatge fotogràfic amb imatges de Súria en format panoràmic, acompanyades d'un text informatiu. Recopilades des del 2008 fins a l'actualitat.

Pep Creus, Galdric Sala i Rosa Camprubí. (Creus: Sant Fruitós, 1967. Sala: Sant Fruitós, 1970. Camprubí: Manresa, 1960).

«Sala i Ricardis i l'Express d'Orient»

Dissenyador, il·lustrador i autora del 16è conte dels gegants de Sant Fruitós, que s'endinsen en la cavalcada de Reis, on es troben amb el tren l'Express d'Orient.

Joan Francesc Callado Castro. (Santpedor, 1961)

«La carena infinita, del Cadí al Canigó»

Guia de muntanya que detalla l'itinerari que uneix el Cadí amb el Canigó. La singularitat és que sempre segueix la carena. També inclou un diari i llegendes.

Josep-Francesc Delgado i Hermínia Mas. (Barcelona, 1960. Casserres, 1960. Residència: la Garriga)

«Ulldevellut»

Novel·la escrita a quatre mans, que va guanyar el premi Folch i Torres. Acaba de sortir una nova edició amb fotografies. És fruit de l'impacte dels focs del 94 i el 98.

Lleonard del Rio Campmajó. (Igualada, 1942)

«Pessigolles»

Amb una extensa producció literària i audiovisual, presenta el seu primer llibre de poemes humorístics.

Xavier Mas Craviotto. (Navàs, 1996)

«La mort lenta»

Després de la mort dels pares, dos germans se'n van a viure a un pis de Sants. Novel·la premiada amb el Documenta.

«Renills de cavall negre»

El poemari sobre el procés antropològic de néixer com a animals i el control de la societat ha guanyat el premi Art Jove de poesia Salvador Iborra.

Mireia Vila Montanyà. (Navès, 1991)

«La Jordina i el seu cavall blanc»

Història de dues princeses que acaben vivint juntes. Conte infantil perquè tothom se senti lliure a l'hora d'estimar.

Marta Julià Satorra. (Sant Fruitós, 1984. Residència: Santa Maria d'Oló)

«L'illa dels records»

Novel·la infantil sobre l'Eulàlia, a qui l'àvia explica que el vent bufa i s'endú els records oblidats a l'illa dels records. Un dia, l'àvia comença a perdre la memòria.

Bego Corrales. (Castellbell, 1975. Residència: Sant Fruitós)

«Aprendre anglès a casa»

Explica la pròpia experiència i la d'altres famílies d'ensenyar anglès sense que els fills se n'adonin.

Aina Font Torra. (Manresa, 1991)

«Flors damunt la taula»

Biografia novel·lada de la vida de la Lluïsa amb el càncer com a coprotagonista, però mai com a vencedor ni com a antagonista.

Josep Maria Solà i Bonet. (Calaf, 1961)

«Quan jo era noi»

Curador de la reedició del primer i únic llibre de narrativa que va escriure Alexandre de Riquer, el 1897.

Montserrat Vilarmau Martí. (Manresa, 1949)

«Xocolata espessa»

És autora del relat Amarga seducció del recull, amb la xocolata com a fil conductor, del grup literari Verum Fictio, del qual també forma part Imma Cortina.

Pilar Duocastella Selvas. (Castelltallat, 1959. Residència: Manresa)

«Records»

Col·laboració, amb Anna M. Duocastella Figuera, en el llibre en el qual 40 amics de Pasqual Maragall evoquen 40 moments inoblidables.

Imma Cortina Grau. (Manresa, 1959. Residència: Aguilar de Segarra)

«La cuinera dels senyors»

La Maria Dolors deixa la família a pagès per anar a servir a Manresa.

Gemma Camps Claramunt. (Manresa, 1971)

«Vermell tinta»

Tres germans tenen notícia de la mort de la dona d'un regidor al mateix hospital on es va produir l'imprevist decés de la seva mare.

Elisa Vidal Mas. (Sant Martí de Tous, 1917)

«Tous i les seves masies I»

És el tercer llibre d'una sèrie de sis que transcriu documentació històrica amb l'objectiu de donar referents als joves.

Alexandra Rivera Gargallo. (Cardona, 1975. Residència: Artés).

«Te espero al otro lado del miedo»

Llibre de creixement personal, que mostra l'immens potencial que tots tenim a dins i que el futur no està condicionat.

Jordi Romeu Carol. (St. Pere de Riudebitlles, 1978. Residència: Llívia)

«El gran salt d'en Clarinet»

La desaparició de dos quadres trastoca el relleu al capdavant de l'Ajuntament. Novel·la imprevisible, a estones delirant.

Manel López i Seuba. (Igualada, 1968. Residència: la Pobla de Claramunt)

«Internet de las cosas»

Pretén generar debat sobre els avenços tecnològics que ens envaeixen i que prometen canviar la forma de viure.

Joan Pinyol Colom. (Capellades, 1966)

«Avi, et trauré d'aquí!»

Desenterra la memòria republicana enterrada al Valle de los Caídos.

Ignasi Sala Blanch. (Manresa, 1966. Residència: Sallent)

«Tastem el Bages des del Mas de la Sala»

Dona valor al Bages relacionant producte, productor, gastronomia i territori.