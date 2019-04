Alerta, escriptors: un fotoreporter (Jordi Bor-ràs) i dos periodistes (Laia Vicens i Xavier Tedó) van arrasar per Sant Jordi l'any passat i aquest cop amenaça de fer-ho un advocat. El procés ni ha marxat ni pensa fer-ho i el sector editorial pot ser voluntariós però no ximple: la mamella encara raja. I molt.



El Gremi de Llibreters calcula que es posen en dansa 50.000 títols, entre català i castellà, i es vendran fins a 1,5 milions d'exemplars, amb una facturació d'uns 22 milions d'euros. Un augment del 2 % respecte del 2018 que penjarà d'un fil... d'aigua. Les previsions no són bones, però tampoc tràgiques: plourà, avisen els meteoròlegs, però en general sense excessos.



La literatura té enguany arguments de pes per reclamar el que és seu: els primers llocs a les llistes dels més venuts. Rafel Nadal, amb El fill de l'italià, segur que hi serà, com també Albert Espinosa amb El millor d'anar és tornar (en les dues llengües) i Sílvia Soler ( El fibló). Qui sap si, també, el debut de Gerard Quintana ( Entre el cel i la terra). També s'enfilaran, de ben segur, Matilde Asensi, amb Sakura, i Enrique Vila-Matas, amb Esta bruma insensata. Afegim-hi un parell de títols amb desig - Digues un desig (Jordi Cabré, premi Sant Jordi) i L'olor del desig (David Cirici)- i els noms de Jordi Lara (lúcid assaig novel·lístic de la mort de Xirinacs), Ada Castells, Marc Pastor, Alba Dalmau, Joan Benesiu, Maria Barbal, Ramon Solsona, Marc Artigau, Neus Canyelles, Carlos Zanón -amb el nou Carvalho- i el navassenc Xavier Mas.



I el procés, és clar. Qui s'atreveix a deixar fora dels pronòstics Tres dies a la presó, la conversa entre Jordi Cuixart i la periodista Gemma Nierga al locutori de Lledoners? O els llibres de Romeva, Junqueras, Forn, Borràs, Alonso-Cuevillas, Salellas, Raguer, Talegón... i el que publica Sembra sobre els CDR, El poder del poble, de Xavier Milian Nebot.



Però qui té molts números per triomfar és Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont famós per culminar tuits amb l'afegitó «... y ahí lo dejo». En un llibre de títol homònim, revela què va passar a final d'octubre del 2017 i els dies següents. Llaminer, oi?