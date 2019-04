A quines parades els autors signen llibres a Manresa?

Igualada

Parada d'Abacus: de 12 a 13 h, Manel López Seuba (Internet de las cosas) i Magí Balcells i Balcells. De 13 a 14 h, Rafa Moya. De 17 a 18 h, Joan Pinyol (Avi, et trauré d'aquí!) i Feliu Formosa. De 18 a 19 h, Laura Vivancos i Ramón Agustí.

Parada de la llibreria Aqualata: de 13 a 14 h, Manel López (Internet de las cosas). De 17 a 18 h, Lluís Biarnés (El viatge de Lowie). De 18 a 19 h, Joan Pinyol (Avi, et trauré d'aquí!)

Parada de Llegim...?: de 13 a 14 h, Paula Colobrans (Blanca i Elisa). De 17 a 18 h, Manel López (Internet de las cosas).

Manresa

Parada d'Òmnium: a les 12 h, Gemma Camps (Vermell tinta); Manel Quinto (Sopar per a obres) i Joan Francesc Callado (La carena infinita). A les 13 h, J. Alert, M. Codina i J. Huguet (Manresa, on l'aigua és el camí) i Joan Maria Serra (La Barcelona germànica i del Benelux). A les 16 h, Pol Huguet i Ferran Pujol (El camí del Llobregat) i Aina Font i Lluïsa Albadalejo (Flors damunt la taula). A les 17 h, Pep Molist (Sedafí, Les sedes de Roscoff i El secret de la Bet), Lluís Cerarols (Camí del mar), Beatrice Nyffenegger (Toni i l'ocell blau i La Mary Wood i el secret dels aeròlits) i Miquel Puigdellívol i Joan Vives (El meu besavi va anar a la guerra). A les 18 h, Montserrat Vilarmau i Imma Cortina (Xocolata espessa), Imma Cortina (La cuinera dels senyors), Yolanda Esteve (Zero) i Ignasi Sala (Tastem el Bages del Mas de la Sala). A les 19 h, Sònia Moya (Càntara/Silur), Llorenç Capdevila (10.000 petons com a mínim) i Lola Palau: Duocastella, Guàrdia, Garcia, Solà, Capdevila i Estrada (Que Déu ens agafi confessats).

Parada de Parcir: de 16 a 17 h, Anna Llorens (Huellas encuadernadas); de 17 a 18 h, Imma Cortina (La cuinera dels senyors) i Alexandra Rivera (Te espero al otro lado del miedo); de 18 a 19 h, Josep Maria Descals (Nahid) i Maite Valderas (Enciende tu luz); de 19 a 20 h, Nani Sala (Tastem el Bages del Mas de la Sala) i Miquel Puigdellívol (El meu besavi va anar a la guerra).

Parada d'Abacus: d'11 a 12 h, Aina Font i Lluïsa Albaladejo (Flors damunt la taula) i Jordi Romeu Carol (El gran salt d'en Clarinet); de 12 a 13 h, Imma Cortina (La cuinera dels senyors); de 13 a 14 h, Míriam Tirado (Maternidad a flor de piel/ Tinc un volcà); de 17 a 18 h, Ivan Tapia (Escape Book 3); de 18 a 19 h, Pep Molist (Sedafí, Les sedes de Roscoff i El secret de la Bet) i Llorenç Capdevila (10.000 petons com a mínim); de 19 a 20 h, Montserrat Vilarmau (Xocolata espessa) i Mar Pavón (Només faltava això/Un monstre terrorífic).

Parada d'Edicions de l'Albí: de 17 a 18 h, Aina Font i Lluïsa Albadalejo (Flors damunt la taula). De 18 a 19 h, Lola Palau: Duocastella, Guàrdia, Garcia, Solà, Capdevila i Estrada (Que Déu ens agafi confessats) i Josep Maria Solà (Quan jo era noi). De 19 a 20 h, Imma Cortina (La cuinera dels senyors).

Parada de l'Associació l'Era (passeig Pere III (entre plaça Espanya i Crist Rei): de 15 a 16 h, Marc Casabosch (Cultivant la vida).

Parada de Dos de Piques: de 12 a 13 h i de 17 a 18 h, Galdric Sala (Receptes de tota la vida).

Solsona

Llibreria Pellicer: de 17 a 19 h, Marc Casa