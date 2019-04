Sant Jordi a Manresa: Tretze casetes repartides per la ciutat propiciaran l'intercanvi de llibres

El nucli històric i el passeig de Pere III de Manresa estaran ocupats al llarg d'avui per 116 parades, sobretot de venda de llibres i roses, si bé la coincidència amb la campanya electoral donarà un to una mica més polític a la festa que l'habitual. En el còmput total de la ciutat, hi haurà 179 parades.

Una de les novetats de la jornada serà l'estrena del projecte Biblionius, gràcies al qual hi haurà 13 casetes en diferents punts de la ciutat d'intercanvi gratuït de llibres. L'obertura es farà a les 10.30h a la plaça Fius i Palà, i es podran escoltar les actuacions musicals dels Pizzicants, de l'escola Pare Algué, i de les Big Band de l'escola Fedac i l'institut Guillem Catà.

Les altres casetes seran a les places Catalunya, Espanya, Bonavista, Joan Farrés (el Xup), Cal Gravat i Sant Ignasi, el parc de la Democràcia, el parc de la Florinda, el parc del CAP Foneria, el car-rer Josep Arola, el carrer de Sant Joan i el parc de l'Agulla.



Bus urbà gratuït



Com en anteriors diades de Sant Jordi, el servei d'autobús urbà serà gratuït durant tot el dia. Per facilitar la circulació dels vianants, es faran algunes restriccions de trànsit al passeig Pere III en el tram comprès entre la plaça Espanya i la plaça de Crist Rei.

D'altra banda, de 10 a 20 h se celebraran activitats a la plaça Major i el carrer Sant Miquel.