El tron sempre serà per a les vermelles

Les roses vermelles sempre regnaran. És cert que cada any comparteixen protagonisme amb flors d'altres colors, petits rosers o fins i tot amb roses de tela i tot tipus d'objectes de marxandatge. De fet, aquest any en la majoria de parades s'hi poden comprar roses grogues, després que l'any passat la seva presència agafés més pes arran dels fets de l'1-O i el posterior empresonament de mig govern català i s'acabessin esgotant en la majoria de parades on en venien.

Però la flor de Sant Jordi per antonomàsia és la vermella i ho continuarà sent. Almenys així ho constaten els venedors que hi ha repartits avui al llarg del passeig Pere III de Manresa. A la parada de l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple, ubicada a Crist Rei, només hi tenen roses vermelles. Josep Heras destaca que «algú ens n'ha demanat de grogues però a la parada del costat en venen, així compartim clientela». El que sí s'havia esgotat a quarts d'una del migdia eren alguns objectes de marxandatge a favor de la República o la llibertat dels presos, com ara braçalets o roses grogues de plàstic per posar a la solapa.

Els Tirallongues també han apostat enguany per vendre només roses vermelles, a 3 euros. Al migdia en tenien la meitat pràcticament venudes. Miquel Àngel Ramos, però, explica que «ens havíem plantejat vendre també roses grogues. Potser l'any que ve ho fem». A la parada que munta cada any la protectora d'animals Aixopluc a Crist Rei s'hi poden veure un munt de roses vermelles i grogues, així com rosers també dels dos colors. Passades les 12, però, se'ls estaven acabant les vermelles. «Hem de manipular més roses vermelles. Les tenim guardades en un magatzem, aquí a Manresa. Ja comptàvem que n'hauríem d'anar a buscar més», detalla la venedora Montse Fernández.

Òmnium Bages-Moianès, que l'any passat ja va optar per només comercialitzar roses grogues, ha repetit la iniciativa i aquest migdia n'havia venut prop de 300. El president de l'entitat, Jordi Corrons, afirma que és una tercera part de les roses que preveuen vendre avui. «La nostra és una rosa reivindicativa. No volem barrejar una cosa amb l'altra», diu. Pel que fa a la pluja que ha caigut a primera hora, Corrons assegura que ha afectat «molt poc» al ritme de la jornada. A aquella hora hi havia, sobretot, gent gran i alumnes d'escoles i instituts, segons Júlia Bernadich, d'una de les parades del Garden d'Ampans. Hi venen roses vermelles i grogues a 3,5 euros i rosers a 6 euros. El volum de vendes està sent, segons la jove, molt semblant al de l'any passat.

És sabut que moltes de les roses que es venen durant la Diada de Sant Jordi són importades d'altres països, com ara Holanda, però també hi ha establiments que opten per un producte de proximitat, com és la floristeria manresana Territoris Florístics, amb parada al primer tram del Passeig. El seu responsable, Eloi Torreblanca, explica que el gruix de les roses que estan venent avui són cultivades a Vilassar de Mar. «Tot i això, hem hagut de comprar un 60% de la producció fora, perquè aquest any ha estat molt dolent per als productors catalans. Les flors han sortit molt petites perquè quasi no ha plogut». A banda de les roses vermelles, que venen a 3 euros (n'hi ha dues de més econòmiques, a 2,5 i 2 euros), en tenen de grogues i liles (naturals) i blaves (tenyides). A la 1, les rainbow, amb els colors de l'arc de Sant Martí, ja se'ls havien acabat.