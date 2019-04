Rafel Nadal, Imma Cortina i Yolanda Esteve seran al jurat del Concurs de relats de Regió7

El Concurs de relats breus de Sant Jordi de Regió7 torna a tenir enguany un jurat de luxe, format en aquesta setena edició per Rafel Nadal, l'autor més venut en català al conjunt del país per Sant Jordi i dues escriptores locals, Imma Cortina i Yolanda Esteve. Completa el quartet, Susana Paz, cap de la secció Cultures de Regió7.

Els interessats en participar al concurs tenen temps per fer-ho fins demà, diumenge, a les 12 de la nit. El repte és escriure un relat breu de com a màxim 1.500 caràcters basat en aquest tema: «Sant Jordi tenia un secret...». La peça ha de ser inèdita, escrita en català i s'ha d'enviar al correu web@regio7.cat en format word o similar. En tot cas, ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text. No s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició. També és obligatori adjuntar en el correu les dades personals (nom, cognoms, telèfon i localitat).

D'entre totes les obres rebudes -ja n'hi ha inscrites una trentena que es poden llegir a https://www.regio7.cat/diada-sant-jordi/-, l'equip de correcció i redacció de Regió7 farà una selecció de deu relats finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la correcció lingüística. Seguidament intervindrà el jurat. Rafel Nadal, Yolanda Esteve, Imma Cortina i Susana Paz seran els encarregats d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi. El veredicte del concurs de relats breus es donarà a conèixer en totes les edicions del diari a partir del 6 de maig.

Deu participants tindran premi

Les tres obres seleccionades com les millors del concurs s'enduran, diferents premis: Regió7 els obsequiarà amb una subscripció digital trimestral a Regió7.cat, la llibreria Parcir de Manresa els entregarà un val per intercanviar-lo al seu establiment de la capital del Bages, rebran un lot de llibres d'Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors i podran visitar les instal·lacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona, amb dues invitacions cadascú. A més, per contribuir a la difusió de les obres premiades, Regió7 les publicarà de forma íntegra en les pàgines de la seva edició de paper.

També hi haurà premi per als altres set autors o autores finalistes: un petit lot de llibres de les tres empreses editorials que col·laboren amb el certamen.

En les seves sis edicions anteriors, el concurs ha tingut cinc guanyadores, totes elles dones. Marta Figueras (Garrigàs), va guanyar el 2003 amb El destí és juganer; Maria Carme Martín (Manresa) ho va fer el 2004,amb La veu de la pluja; Ignacia Nacenta (Sant Fruitós), el 2015, amb Alfes; Carme Garrido (Sallent), el 2016 i el 2017, amb Sóc un drac cansat i Mater Amantíssima; i Paula Rubiralta (Manresa), el 2018, amb La mare.