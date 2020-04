Llibreters i floristes acorden celebrar el Sant Jordi alternatiu el 23 de juliol

Ja hi ha data i serà amb un format adaptat a l'estiu i en els termes i condicions que les autoritats sanitàries i els governs determinin. Quines? Ja es veurà. La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes van acordar ahir fixar la celebració del Dia del Llibre del 2020 per al dijous 23 de juliol. Aquesta serà la data del Sant Jordi alternatiu davant la impossibilitat de celebrar-lo el 23 d'abril, d'aquí a vuit dies, amb l'estat d'alarma encara en vigor i les llibreries i floristeries tancades per la crisi del coronavirus. S'acaba, o això sembla, el debat d'una data optativa per treure les parades al carrer. I entre estiu i tardor, ahir va guanyar el primer.

Amb tot, tant la Cambra del Llibre, integrada pels gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i impressors de Catalunya, i el Gremi de Floristes i del sector de la flor tenen assumit que, malgrat traslladar la festa a final de juliol, «encara s'hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de tots», i s'ofereixen a les administracions públiques i autoritats sanitàries per trobar «les fórmules i escenaris més adequats per celebrar-ho amb les màximes garanties».

Aquest anunci arriba després que ara fa una setmana la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, arribés a un acord amb representants dels escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors en què apostaven per convocar a l'estiu o a la tardor i amb caràcter extraordinari, un Dia del Llibre que permetés a les llibreries, les editorials i les entitats treure les parades al carrer i als escriptors signar les seves obres.

Però Sant Jordi és el 23 d'abril i tant el Gremi de Floristes com la Cambra van defensar que, tot i amb la «persiana abaixada», les llibreries «no s'aturen». Per tant, «la millor manera d'ajudar el sector és comprant llibres des de casa a través dels llocs web dels establiments». Això sí, ho van fer sense entrar en la discussió sobre si és millor recollir-los quan s'aixequi el confinament o enviar-los.

Llegir en veu alta el 23 d'abril



Posteriorment a l'anunci de la nova data, el Gremi de Llibreters va fer una crida perquè la ciutadania, el dia de Sant Jordi, a les dotze del migdia i a les sis de la tarda, surti a finestres, terrats, patis o balcons i llegeixi en veu alta, per acabar després amb un aplaudiment amb el crit del nom de la seva llibreria. Es tracta d'una proposta per continuar assenyalant el 23 d'abril com el dia del llibre, per bé que la pandèmia del coronavirus no permetrà celebrar-lo. L'entitat proposa també difondre l'acció alternativa a través de les xarxes socials amb les etiquetes #Senseparadesperosenseparar i #llibresalaire.

Segons el Gremi de Llibreters, un cop decidit el dia alternatiu, «tots els esforços per a recuperar la festa se centraran en aquesta diada» estiuenca i, per tant, el 23 d'abril, les llibreries no faran els tradicionals descomptes en les vendes que es facin durant la jornada.