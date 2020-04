Ampans crea una rosa solidària virtual per Sant Jordi davant

Ampans, entitat que treballa amb persones amb dicapacitat intel·lectual al Bages, ha impulsat una iniciativa solidària virtual per aquest Sant Jordi, marcat pel coronavirus i el confinament. Des de fa 25 anys que l'entitat ven roses a Manresa i a altres localitats de la comarca i les flors es distribueixen també entre clients, treballadors i col·laboradors. L'activitat s'organitza des del Garden d'Ampans. Les vendes de Sant Jordi representen el 10% dels ingressos del Garden de tot l'any. Aquest any, però, s'ha buscat una fórmula alternativa: una rosa virtual que permetrà seguir col·laborant en l'acompanyament a aquest col·lectiu. La postal costa 5 euros i es podrà enviar a totes les persones que es vulgui. Està disponible al seu web.

El Garden d'Ampans és una de les primeres activitats que va posar en marxa el Centre Especial de Treball de l'entitat. Dona feina a dotze persones, de les quals sis són amb discapacitat. Per evitar que el coronavirus impedeixi fer arribar les seves roses de Sant Jordi, l'entitat ha dissenyat una rosa virtual per poder-la regalar i continuar donant suport a la tasca que fan.

Rebran una sola postal per mail, que costarà 5 euros, i la podran reenviar a tothom que vulguin. L'entitat no ha explicat el contingut de la postal per mantenir la sorpresa al donant.

També s'ha publicat un vídeo on s'explica que aquest any "no hi ha un sol Sant Jordi sinó molts herois i heroïnes que lluiten contra un drac invisible" que és el coronavirus. També fan un homenatge a tot l'equip d'Ampans que té cura de més de 400 persones en llars i residències i que viuen el confinament lluny de les famílies.

L'entitat assegura que s'estan fent tots els esforços per aconseguir el material de protecció, facilitar els contactes telemàtics entre usuaris i famílies i fer front a la pandèmia de la covid-19.