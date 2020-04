Recollir llibres... quan es pugui

Cada llibreria té la seva casuística però aquests dies totes tenen en comú que mantenen la persiana abaixada. El desconfinament no arribarà per Sant Jordi i el que realment esperen els llibreters és poder tornar a reobrir els seus establiments encara que una de les campanyes més fortes de l'any la donin per perduda. S'intenta, sobretot amb les compres dels fidels lectors via Internet, «salvar els mobles». Segurament no arribaran a pagar despeses però el sector del llibre, com explica el llibreter sallentí Antoni Garcia, de la Utopia, «sempre està en crisi. Difícilment trobaràs un llibreter que s'hagi construït un xalet».

Cada llibreria opta per la fórmula que creu més convenient depenent de les seves característiques i a banda d'unir-se, majoritàriament, a les iniciatives nascudes a la xarxa per fomentar el comerç de proximitat, alguns establiments han decidit, a més, potenciar a través de les seves webs els vals o els xecs regal per quan acabi el confinament. Regalar, com mana la tradició... quan es pugui, com la manresana Parcir i la també manresana de llibres de segona mà, Papasseit. Qui té clar que ara no farà Sant Jordi és la Utopia, que espera la data alternativa per celebrar la festa al carrer.

Llibreria Parcir, Manresa: Dues novetats i uns vals per bescanviar



A la llibreria Parcir de Manresa, aquests dies les comandes de llibres els arriben a través de Libelista, de la iniciativa #LlibreriesObertes i de la seva pàgina web. Envien el llibre a casa, si així ho vol el client, o el guarden esperant el desconfinament. A més, coincidint ja amb els dies previs a Sant Jordi han engegat una campanya anomenada «Sant Jordi 2020. Viu-lo d'una altra manera!», uns vals de compra entre 15 i 100 euros a bescanviar després per llibres. Una manera més d'incentivar la compra i rebre els clients quan les llibreries puguin tornar a obrir. Els vals, explica Daura, són tan personalitzables com es vulgui: «qui el compra pot decidir a qui vol que li enviem» a través de correu electrònic.

Per a aquest Sant Jordi, Parcir Edicions Selectes tenia dues novetats al cistell: La bona alimentació, de les dietistes Assumpció Zueras i Eva Pio, que s'havia de presentar el 17 de març, es va traslladar al maig «i segurament» es tornarà a ajornar. I el llibre de Pep Garcia, No recordo haver escrit res de tot això, que ahir arribava a la llibreria.

Llibreria Papasseit, Manresa: Recuperant el xec regal: remena i tria



A la Papasseit de Manresa, la llibreria de segona mà de la ciutat, no van acabar de decidir fins dimarts, quan es va fer públic que el Sant Jordi alternatiu es traslladava al 23 de juliol, què farien exactament per a una campanya de Sant Jordi als antípodes de qualsevol altra diada. L'única part de venda per Internet de la llibreria, diu Roca, és la que fan al portal todocolección, «amb edicions més especials» i ajuntant les comandes cada 15 dies. Així, i tenint en compte que «nosaltres difícilment ens podem acollir a cap iniciativa concreta i tampoc no volem fomentar la missatgeria sense control», explica Anna Roca, han decidit recuperar el «xec regal, amb la idea que quan obrim els clients tornin a buscar i remenar». Una mica, diu, «per mantenir l'esperit de Sant Jordi: triar i regalar llibres». Així, la persona escollirà l'import i el dijous 23 d'abril el destinatari «rebrà el xec per correu electrònic», que podrà gastar des del primer dia de desconfinament i fins al 23 de juliol. Tot plegat no serà ni de bon tros el «coixí» d'un Sant Jordi. Funcionarà la festa el 23 de juliol? «No ho sé. Ni tan sols sabem si es podrà fer», reflexiona.

Llibreria Utopia (Sallent): Esperant la clientela i un gran 23 de juliol



La llibreria Utopia de Sallent va celebrar l'any passat 40 anys. Al capdavant, Teresa Bacardit i Antoni Garcia. «No farem Sant Jordi fins al 23 de juliol», diu el llibreter bagenc, que concep la diada com una festa ciutadana al carrer. La Utopia està adherida a Libelista i a #LlibreriesObertes i rep les comandes esperant el que per a ell és fonamental en un llibreter: «que les persones passin per les llibreries», busquin i, si així ho volen, es deixin aconsellar. «El nostre concepte de llibreria no està pensada per vendre best-sellers. No busquem la immediatesa del títol més venut. Intentem tenir un fons plural i divers, d'editorials petites, autors catalans...», que agraeix una clientela que reben de les poblacions veïnes, com Balsareny o Artés. La iniciativa de #LlibreriesObertes la valora, sobretot, pels clients: «te'l compren a tu, volen que la teva llibreria continuï oberta i saps que el primer dia que apugis la persiana te'l vindran a buscar». Es declara «optimista» tot i un Sant Jordi perdut perquè, diu, «els llibreters sempre estem en crisi, anem fent». I confia, i molt, en el 23 de juliol.