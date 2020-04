El Grup62 organitza més de 60 activitats online per Sant Jordi amb presentacions i dedicatòries de llibres

El Grup62 ha organitzat més de 60 activitats online pel dia de Sant Jordi amb presentacions en directe i dedicatòries de llibres. Una programació que tindrà la participació d'autors i traductors: Laia Aguilar, Sebastià Alzamora, Montse Barderi, Ramon Boixeda, Xavier Bosch, David Castillo, Martí Domínguez, Najat El Hachmi, Martí Gironell, Carlota Gurt, Gaspar Hernández, Joan Margarit, Artur Mas, Empar Moliner, Jordi Nopca, Vicenç Pagès, Sebastià Portell, Núria Pradas, Jordi Puntí, Borja de Riquer, Maria Carme Roca, Gemma Ruiz Palà, Màrius Serra, Ramon Solsona, Ferran Torrent, entre altres, hi seran per acompanyar els lectors.Des de l'Instagram de Grup62, la periodista Anna Guitart parlarà en directe amb 10 autors que presentaran les seves novetats literàries per aquest Sant Jordi. Des dels perfils socials de Columna, Edicions 62, Pòrtic, Proa, Empúries i Estrella Polar hi haurà lectures de poemes, de contes i de fragments de novel·les.

Els traductors Pau Vidal i Valèria Gaillard llegiran fragments de les seves traduccions i també hi haurà autors que descobriran les seves obres clàssiques preferides. Els més petits i els més nostàlgics podran realitzar activitats amb Harry Potter. També es posa en marxa un concurs de contes literaris amb els més petits com a protagonistes de la llegenda de Sant Jordi.

Així mateix, més de 70 autors del catàleg de Grup 62 han dedicat els seus llibres per aquest Sant Jordi. Els lectors podran descarregar-se la dedicatòria juntament amb el primer capítol del llibre a la web de Grup62 i compartir-ho.

Des del Grup Planeta també s'han anunciat trobades amb els seus autors durant el Sant Jordi com Almudena Grandes, Santiago Posteguillo, Dolors Redondo i Javier Cercas, entre d'altres.