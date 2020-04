Un Sant Jordi perdut

Sant Jordi està perdut. Aquesta és la crua i òbvia conclusió que ja han assumit els llibreters i llibreteres consultats per aquest diari quan falten cinc dies per al 23 d'abril i els establiments continuen tancats. Ni les iniciatives online per vendre llibres ni el trasllat de la festa al 23 de juliol salvaran una diada que des del 1931, quan es va començar a celebrar per Sant Jordi, a l'abril, no s'havia suspès o ajornat. Ni durant els anys de la Guerra Civil Espanyola. En un Sant Jordi habitual, i en un únic dia, els llibreters poden facturar una mitjana del 8 o el 10 % de les vendes anuals; i això serà, sent molt optimistes, el que faran de calaix aquest abril de coronavirus. De fet, la majoria preveu una caiguda de vendes superior al 90%. Tocant el 95 %.

«No te'n saps avenir, d'estar a casa aquests dies», explica Esther Huch, de la berguedana llibreria Huch. És un sentiment compartit en uns dies en què qualsevol llibreria bulliria d'activitat: comandes, clients, novetats, presentacions... Un cop suspesa la celebració ciutadana de llibres i roses el 23 d'abril i abans de l'acord per traslladar la festa al 23 de juliol, van començar a sorgir propostes a la xarxa per animar els lectors a comprar llibres online. Per fer-ho ara, i a les llibreries de proximitat, evitant les grans plataformes de distribució que trenquen la cadena de vendes del petit comerç. Són iniciatives com #LlibreriesObertes; el portal Libelista; 0 Adopta una Llibreria. A més de les comandes que aquests dies reben les llibreries dels diferents pobles i ciutats a través de les seves xarxes i pàgines web.

Però també per telèfon, amb trucada i whatsapp, o mail. Un mètode habitual dels comerços de proximitat. De la teva llibreria. És el cas de Cristina Blesa, de la més que centenària llibreria Rubiralta de Manresa, amb una clientela habitual. Adherida a Llibreries Obertes, a Blesa li arriben els encàr-recs dels clients de tota la vida a través del whatsapp o amb una trucada telefònica: «No tenim pàgina web i em fan directament la comanda. Si tinc els llibres faré el possible per servir-los». I és que, com coincideix amb Antoni Daura de la Parcir, adscrita a Libelista i a LlibreriesObertes, a més de rebre comandes telefòniques o per mail directament a la llibreria, fins ara, la majoria de clients que han demanat un llibre han preferit «que els l'enviem a casa».

També sense pàgina web, la Quatre Cantons de Berga rep comandes pel correu electrònic i a través de les xarxes, com Instragram. La Quatre Cantons també és a LlibreriesObertes i la seva política és molt clara, com explica Nèlida Fornell, que combrega amb la campanya #santjordietstu, formada per diverses llibreries, que demana que es comprin o encarreguin llibres per Sant Jordi però no els rebis a casa la setmana del 23 d'abril sinó quan acabi el confinament: «enviar ara és incoherent», assegura.

Enviar o no enviar llibres



I és que, precisament, el debat d'aquests últims dies s'ha situat en aquest front: les discrepàncies sobre si s'han de rebre els llibres a casa, amb el perill d'un enviament massiu en pocs dies, o recollir-los quan obrin els comerços. Entre els qui tenen molt clar que rebran comandes però s'esperaran a servir-les quan les llibreries estiguin obertes hi ha la l'esmentada Quatre Cantons de Berga i l'Aqualata i la Llegim...? d'Igualada. Els tres comerços estan adherits, també, a #LlibreriesObertes, que ofereix comprar llibres i triar la llibreria on els recollirà el lector passat el confinament. Ignasi Farré, de l'Aqualata, explica que «som contraris a l'enviament a domicili. Creiem que no s'ha de repartir aquests dies. I els clients ho entenen», explica. Ells també reben les comandes per la web i mail. O per whatsapp, com Isabel Casas de la llibreria Llegim...?. Casas creu que ara toca «ni obrir ni repartir, i quan apugem la persiana celebrar moltíssim que els clients passin a recollir els llibres que han adquirit». Potser, diu, serà la manera de «desmitificar Sant Jordi. Cada mes hi ha un dia 23 i hem tingut 364 dies l'any per comprar llibres». Malgrat tot, diu, «entenc que cada llibreria faci el que cregui més convenient per salvar els mobles».

Cap al 23 de juliol?



Serà un dia del llibre... si es fa. Però no tindrà la repercussió d'un Sant Jordi habitual, coincideixen els llibreters. En tot cas servirà per «salvar» el que es pugui però n'hi ha, com Farré, que dubten que s'arribi a celebrar. Traslladar la festa ciutadana al 23 de juliol és, diu Daura, «una manera que el dia del llibre no es perdi aquest 2020». La calor, afirmen, no ajudarà, ni tampoc les mesures de distància social que ja es preveuen restrictives. «L'esperit de Sant Jordi s'ha de poder treure al carrer», diu Blesa. Però per a aquest debat encara falten tres mesos.