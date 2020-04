La floristeria Rosa de Jericó ensenya a fer una rosa amb paper de diari

Els responsables de la floristeria Rosa de Jericó de Manresa (a la carretera del Pont de Vilomara,142), són conscients que aquest Sant Jordi poca gent podrà comprar i regalar una rosa. Però amb ganes que la tradició no passi de llarg, han penjat un vídeo al seu compte d'Instagram on ensenyen a fer-ne una de paper de diari, pintura i palets.



"Ensenyem a fer una rosa amb material quotidià que qualsevol família pot tenir a casa; una activitat creativa per a petits i grans, amb la finalitat de seguir la tradició que ha perdurat en el nostre país durant tots aquests anys", expliquen a aquest diari des de Rosa de Jericó.



A continuació, us deixem el vídeo, que també podeu trobar al compte d'Instagram @floristeriarosadejerico. "Que ningú es quedi sense la seva rosa mentre esperem el 23 de juliol", desitgen.