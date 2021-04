Els llibres de ficció que triomfaran aquest Sant Jordi

L'ultima novel·la de Jaume Cabré, 'Consumits pel foc', tracta sobre un noi, l'Ismael, que no ha tingut una bona infància i d'adult ha de fer front a records que el van marcar en el passat quan es retroba amb vells coneguts de la seva infantesa.

De l'autora de la exitosa saga 'Valeria', Elisabet Benavent, arriba 'El arte de engañar al karma' sobre les peripècies d'una actriu que esta farta de fer càstings i no tenir èxit en la seva carrera professional i d'un artista conegut que es troba en plena crisis creativa.

Dintre d'altres apostes de ficció catalanes podem trobar, 'La dona de la seva vida' de Xavier Bosch, una historia d'intrigues d'una família, aparentment normal, que quan són descobertes faran reescriure el passat; 'El dia que vaig marxar' d'Albert Om, sobre la necessitat de tornar-se a trobar; 'L'home que va viure dues vegades' de Gerard Quintana, que parla de les segones oportunitats, l'amor incondicional i dels somnis que sacsegen, i 'Tàndem' de Maria Barbal, sobre la història d'amor entre l'Elena i l'Armand.

Pel que fa a les ficcions en castellà, es preveu que també siguin alguns dels més venuts 'El juego del alma de Javier Castillo, un thriller sobre una institució religiosa que es dedica a fer crims que estan relacionats amb un enigma; 'Transbordo en Moscú' d'Eduardo Mendoza, l'últim de la trilogia de Rufo Batalla; 'Independencia' de Javier Cercas, sobre el detectiu Melchor Marín que, per demostrar una extorsió, es fica enmig de cercles de poder, on hi regna el cinisme, l'ambició i la brutalitat, i 'La Ciudad de vapor' de Carlos Ruiz Zafón, autor de les sagues 'El Cementerio de los Libros Olvidados' i 'La Triologia de la Niebla', arriba aquest últim on barreja els diferents personatges de les seves novel·les anteriors.