Els llibres de no ficció que triomfaran aquest Sant Jordi

'A cor obert' el llibre de l'epidemiòleg més crític del moment, Oriol Mitjà, ens explica totes les confidències de la seva vida personal, des de la seva infància fins la seva lluita contra el pian Papua Nova Guinea i les seves investigacions en el camp de la covid-19.

'El humor de mi vida' de Paz Padilla, la famosa presentadora i humorista comparteix la seva reflexió sobre el què és la mort sota el seu propi testimoni, després de la pèrdua de dues molt importants. En el llibre també hi es present el seu característic humor.

Altres apostes de no ficció que podem trobar són 'Paraules d'Arcadi' d'Arcadi Oliveres, una crítica sobre les relacions internacionals i el món capitalista que generen situacions de desigualtat; 'Les hores greus' de Quim Torra, on narra el seu dia a dia que va passar confinat a la Casa dels Canonges durant la pandèmia; 'L'amargura del rei' d'Albert Calatrava, Ana Pardo de Vera i Eider Hurtado, després d'una exhausta investigació periodística, recerca i recol·lecció de material inèdit, en aquest llibre, els tres periodistes revelen tot allò que encara no ha sortit a la llum sobre els escàndols que han dut a l'exili el rei emèrit, Juan Carles I, i 'Escrivim el futur amb tinta lila' de Carme Forcadell, parla sobre la seva experiència en com a presa política i sobre altres dones, també víctimes, i tot allò que han pogut aconseguir.

Dintre de les edicions en castellà, també trobem 'La armadura del rei', 'En tierra de Dionisio' de Maria Belmonte, on es fa una recreació de Macedònia, la ciutat que fa de frontera entre Orient i Occident, en el llibre es parla sobre la història, l'antropologia, la literatura, de personatges importants i llegendes sobre aquesta terra; 'El infinito en un junco' d'Irene Vallejo, un assaig sobre la història del llibres, des de la batalla d'Alexandre el Gran fins al laberint subterrani d'Oxford al 2000, ila relació que hi ha entre els clàssics amb la literatura contemporània, com Safo i la veu literària de les dones o Tito Livino i el fenomen fan, entre altres; i 'Niadela' de Beatriz Montañez, on explica la seva pròpia experiència quan va deixar la seva vida plena de comoditats i la va canviar per una cabanya abandonada a 25 quilometres de qualsevol contacte amb un esser humà.