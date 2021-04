Els llibres recents de Francesc Serés, Paula Bonet i Jordi Amat, recomanacions dels periodistes culturals per Sant Jordi

'La casa de foc' (Proa), de Francesc Serés; 'El fill del xofer' (Grup 62), de Jordi Amat, 'L'anguila' (Univers/Anagrama), de Paula Bonet i 'Terres mortes' (Anagrama), de Núria Bendicho són alguns dels llibres més recents que recomanen els periodistes culturals, consultats per l'ACN, per aquest Sant Jordi. Entre les propostes que fan també hi ha 'Porta'm amb tu' (Salze Editorial), d'Attilio Bertolucci; 'Boulder' (Club Editor), d'Eva Baltasar; 'La drecera' (Edicions del Periscopi), de Miquel Martín, 'The Paris Review' (Acantilado), 'No diguis res' (Edicions del Periscopi), de Patrick Radden Keefe i 'Regreso al Edén' (Astiberri), de Paco Roca.

El periodista literari de 'La Vanguardia' Magí Camps recomana per aquest Sant Jordi 'Terres mortes' (Anagrama), de Núria Bendicho. "És una primera novel·la d'una escriptora novella d'àmbit rural i explicada amb una riquesa lingüística abassegadora. Una història força dura però molt interessant", ha dit.

El periodista literari d''El Punt Avui' i escriptor, David Castillo, aposta per 'Porta'm amb tu' (Salze Editorial) d'Attilio Bertolucci amb una selecció i traducció de Marta Vilardaga i Josep Porcar. Castillo apunta que Attilio Bertolucci "va ser un dels poetes més importants de la seva època, contemporani de Pavese, Bassani i Pasolini i la gran generació d'escriptors de la postguerra italiana. 'Porta'm amb tu' és una autèntica delícia", assegura.

L'aposta per Sant Jordi del periodista literari de TV3, Pere Gaviria, és 'Boulder' (Club Editor), d'Eva Baltasar, "una autora que proposa sempre una prosa amb molta càrrega poètica, amb l'ús precís i acurat de les paraules i la bellesa de la narració i tot al voltant d'una dona lesbiana, dura, solitària, aïllada, a qui l'amor li farà obrir moltes esquerdes". Gaviria també recomana 'Permagel', el llibre anterior de 'Boulder', i diu que s'ha d'estar pendents de 'Mamut', que tancarà la trilogia de l'autora.

La periodista literària de Catalunya Ràdio, Montse Camps, recomana 'L'anguila', de Paula Bonet (Univers / Anagrama), que considera "una obra honesta" i "una de les novel·les de l'any". La periodista remarca que és un llibre basat en bona part en les experiències vitals de Bonet, "una obra profundament dolorosa, però també és lluminosa, un cant al dret a ser lliure i una carta d'amor a l'herència". També d'Univers és el llibre que cita Bernat Puigtobella, editor de 'Núvol'. En concret, 'Saber estar', de Berta Jardí.



'La casa de foc' de Francesc Serés



La novel·la 'La casa de foc' de Francesc Serés, guanyadora del segon Premi Proa, és l'obra citada per la periodista cultural de RAC1, Maria Cusó. "És un llibre que et transporta a la Vall de Ser, tranquil·la en aparença, i et canvia el concepte de temps i et deixes dur per la ploma de Serés que hàbilment et fa anar d'aquí cap allà, com el seu protagonista, sense saber cap on et transporta la trama".

Qui també proposa l'obra de Serés és Joan Safont, periodista de cultura a ElNacional.cat. Amb aquesta novel·la, Serés, "un dels escriptors més sòlids de la nostra literatura, fa un pas endavant en la seva obra. A la Vall del Ser, a la Garrotxa, hi arriba un nou habitant, un professor que com un nàufrag haurà d'anar descobrint els secrets del poble que l'acull", ha afegit.

El cap de cultura de 'La Razón' a Catalunya i escriptor, Víctor Fernández, recomana 'El fill del xofer' (Grup 62), de Jordi Amat, que defineix com una obra "imprescindible. És un retrat molt cru d'un passat que té molt a veure amb el nostre present i és una manera de veure certes pràctiques periodístiques amb un personatge nefast com va ser Alfons Quintà".



'The Paris Review'



Per la seva part, Jordi Nopca, escriptor i periodista literari del diari 'Ara', recomana un "llibre de llibres" que és el recull d'entrevistes de 'The Paris Review' publicat per Acantilado. "Trobem més de mig centenar d'entrevistes fetes entre 1953 i 2012 a primeres espases de la literatura internacional, per cert sense cap autor català entre elles".

Per a Montse Soto, periodista de RNE, una "lectura imprescindible" és 'Sis nits d'agost' (Edicions de 1984), de Jordi Lara. Un llibre que indaga "sobre la mort com a riquesa i llibertat individuals única a partir dels darrers dies de vida del filòsof i activista Lluís Maria Xirinacs".

Màxim Castillo, periodista cultural de la SER Catalunya, assegura que 'La drecera' (Edicions del Periscopi), de Miquel Martín és un llibre que li ha tocat "molt la fibra", una història "entranyable d'un nen d'un poble de costa". Castillo defineix Miquel Martín com un autor talentós.



Patrick Radden Keefe



'No diguis res' de Patrick Radden Keefe, publicat per Edicions del Periscopi, és l'obra escollida pel periodista literari d''El País', Carles Geli, qui considera que és un "dels millors anàlisi del conflicte d'Irlanda del Nord" i "un festival de documentació que dona context i permet entrar al cap dels protagonistes".



'La mar rodona', de Sebastià Perelló



Montse Serra, periodista literària de Vilaweb, recomana 'La mar rodona', de Sebastià Perelló, publicada per Club Editor. Assenyala que Perelló és un dels autors "més intensos i atípics de la literatura catalana actual i ha escrit una novel·lassa".

Esteve Plantada, poeta i periodista literari d''El Temps', proposa la lectura d''Alcohols. Aproximació als graus' (Vibop Edicions), "un llibre menut i molt ben tramat pels poetes totterreny" Núria Martínez-Vernis i Martí Sales. "Poesia d'alta graduació amb textos d'ells dos i de Kavafis, Duras o Vinyoli". Considera que és perfecte per descobrir "la bona feina de Vibop, una editorial sigil·losa, però de passes sòlides, que gravita al voltant del vi, la cuina i el paisatge".



Dos còmics



La periodista cultural d''El Periódico de Catalunya', Anna Abella, recomana dos còmics: 'Regreso al Edén' (Astiberri), de Paco Roca, inspirat en la vida de la seva mare, que "és capaç de commoure fent veure com de resignada i trista podia ser la vida de tantes dones", i 'Contrapaso' (Norma), de Teresa Valero, que "fa servir la intriga per recordar la falta de llibertat de premsa, el robatori de nadons, les tortures a les presons i el control de l'Església".

Aurora Redón, periodista cultural de TVE, recomana un llibre per "fer volar la imaginació i amb un ritme literari que també enganxa": 'Tierras de cristal' (Anagrama), d'Alessandro Baricco. "Una obra amb personatges màgics que desperten una certa melancolia i una mica de tristesa perquè estan abocats el fracàs". Tot i això, assegura que els personatges, un cop el lector ha tancat el llibre, t'acompanyen.