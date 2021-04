Aquests són els llibres favorits de Laura Borràs, Sara Roy, David Victori i Sor Lucia

La nova novel·la de Javier Cercas 'Independencia' (Tusquets); la premiada 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama) d'Irene Solà; l'última ficció de Jaume Cabré 'Consumits pel foc' (Proa); i l'assaig '21 lliçons per al segle XXI' (Edicions 62) de Yuval Noah Harari són les recomanacions literàries favorites per Sant Jordi entre un centenar de personalitats. Membres del Govern, alcaldes, el president de l'Eurocambra, la cara del Mobile John Hoffman, el major dels Mossos, veus destacades en la gestió de la pandèmia com Josep Maria Argimon, Jaume Padrós, Antoni Trilla o Clara Prats, periodistes com Laura Rosel i Jordi Basté, els Love of Lesbian o xefs com Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i els germans Roca detallen a l'ACN les seves preferències.

Pere Aragonès, vicepresident de la Generalitat en funcions, es decanta pel volum 'El poder, el poble i els beneficis' (Edicions 62), de Joseph E. Stiglitz, que considera que situa una agenda progressista en les polítiques econòmiques. També hi afegeix 'Escrivim el futur amb tinta lila' (Destino), de Carme Forcadell; i la novel·la 'Middle England', de Jonathan Coe.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, tria 'Em faig nit fràgil' (Galerada), d'Oleguer Llongueras; 'Encontres i paranys' (Saldonar), de Milo de Angelis; 'Personatges / paisatges' (Onada Edicions), de Jesús Massip; la traducció de Pere Rovira de 'Les flors del mal', de Baudelaire, i la Poesia de Felícia Fuster a Proa.

La consellera de Salut, Alba Vergés, destaca 'Salut! La vida amb elles' (Fonoll), de Magda Gregori, perquè parla de la importància de la salut i les cures al llarg de la vida. En clau més distesa, Vergés recomana 'Sexe ficció' (Rosa dels Vents), de Marta Pontnou.

La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, tria l'antologia poètica 'A favor nostre' (Godall Edicions), de Marta Pessarrodona; i el Premi Ramon Llull 2021 'L'home que va viure dues vegades' (Columna), de Gerard Quintana, per reivindicar autors que arriben a la literatura procedents d'altres disciplines.

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, opta pel volum 'El ball de les boges' (Salamandra), de Victòria Mas; i 'La noia del vestit blau' (Rosa dels Vents), de Laia Vilaseva.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, escull el llibre 'L'art de fer classe. (Segons un lingüista)' (Anagrama), de Daniel Cassany. La consellera de Justícia, Ester Capella, es debat entre quatre recomanacions: 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama), d'Irene Solà; 'El hijo del siglo' (Alfaguara), d'Antonio Scurati; 'K. L. Reich' (Club Editor), de Joaquim Amat Piniella, i 'El olvido que seremos' (Seix Barral), d'Hector Abad Faciolince.

El llibre que tria per Sant Jordi el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, és 'El joc de l'Ender' (Ediciones B), d'Orson Scott Card, un clàssic de la ciència ficció; mentre que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, els dos volums de les memòries de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont 'M'explico' i 'La lluita a l'exili' (La Campana).

Bernat Solé, conseller d'Acció Exterior, opta per l'obra 'Els altres catalans (universals)' (Editorial Fonoll), de David De Montserrat i Nonó; i el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, 'L'or dolç. A la pell de brau' (Pagès Editors), de Francesc Canosa. 'Terra de dones pageses de Catalunya' (Editorial Fonoll), de Laura Saula, és la tria de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà.

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, escull 'Un dia d'octubre i dos poemes. Quan l'esperança venç la por' (Símbol Editors), de Josep Rull; i Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, '21 lliçons per al segle XXI' (Edicions 62), de Yuval Noah Harari.

Entre els responsables de l'administració estatal, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, tria dos volums: 'La farmacèutica. 492 dies segrestada' (La Campana), de Carles Porta; i 'Independencia' (Tusquets), de Javier Cercas. Aquest llibre també és la proposta del ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, juntament amb 'El camarot del capità' (Destino), de Màrius Carol; 'El pla Necker' (Comanegra), Jordi Mercader; i 'Transbordo en Moscú' (Seix Barral), d'Eduardo Mendoza.

El president de l'Eurocambra, David Sassoli, proposa per aquest Sant Jordi llegir 'L'ultima lezione', d'Ermanno Rea, un llibre a mig camí entre la biografia i la novel.la negra.



Whitehead, Alexiévich, Cercas i Harari, entre els presidents de grup parlamentari

'Independencia' (Tusquets), de Javier Cercas; 'Sal' (Edicions 62), d'Emma Riverola; i 'El oráculo manual y arte de la prudencia' (Austral), de Baltasar Gracián és la tria de Salvador Illa, president del grup parlamentari del PSC-Units.

El president del grup parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové, recomana l'últim Premi Pulitzer, 'Els nois de Nickel' (Periscopi) de Colson Whitehead, i Albert Batet, president del grup parlamentari de JxCat, es decanta per 'Dos metges i una pandèmia. La vida i el que l'envolta' (Símbol Editors), de Josep Maria Argimon i Jaume Padrós.

Ignacio Garriga, president del grup parlamentari de Vox, escull 'La vida oculta de Jesús' (Homo Legens), d'Ana Catalina Emmerdick, perquè considera que cal conèixer al millor 'influencer' de la història.

Eulàlia Reguant, portaveu del grup parlamentari de la CUP-NCG, recomana 'Aigua Passada' (Sembra Llibre), de Kapano Matlwa; mentre que 'L'armadura del rei' (Ara Llibres), d'Albert Calatrava, Ana Pardo de Vera i Eider Hurtado, és l'opció de Jéssica Albiach presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem.

'Soldados de Salamina' (Tusquets), de Javier Cercas, i '21 lecciones para el siglo XXI' (Debate), de Yuval Noah Harari, és la tria de Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Cs, mentre que 'Voces de Chernóbil' (Debate), d'Svetlana Alexiévich, és la recomanació d'Alejandro Fernández, president del PPC.



Mendoza, Oliveres, Le Tellier o Harari al món econòmic

John Hoffman, CEO de la GSMA, responsable de l'organització del Mobile, tria el volum 'High, Wide & Handsome. An American Journey', de Julian Bishop. El recull del centenar de llibres que van forjar la carrera de David Bowie 'El club de lectura de David Bowie', de John O'Connell, és l'opció de Wayne Griffiths, president de Seat i Cupra.

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, opta per l'última novel·la de l'autor barceloní Eduardo Mendoza, 'Transbordo en Moscú' (Seix Barral), mentre que José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank, recomana el clàssic de la literatura distròpica '1984', de George Orwell.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, tria 'Paraules d'Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar' (Angle Editorial), d'Arcadi Oliveres; mentre que Antoni Abad, president de Cecot, escull 'Catalunya, potència logística natural. L'Estat contra el mercat' (Pòrtic), de Ramon Tremosa. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, proposa 'L'home a la recerca de sentit', de Viktor E.Frankl (Edicions 62).

Antoni Cañete, president de PIMEC, es decanta pel llibre 'Si ens ensenyessin a perdre, guanyaríem sempre' (Rosa dels Vents), d'Albert Espinosa, mentre que Josep Lluís Sánchez Llibre, president de Foment, opta per 'Aprendre a morir per poder viure' (Rosa dels Vents), de Xavi Argemí.

'Vivir en dictadura (El viejo topo)', de Javier Tebar i Rosa Toran, és la recomanació de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, mentre que 'Francesc Layret. Vida, obra i pensament' (Tigre de paper), de Vidal Aragonés és l'aposta de Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.

Entre els empresaris hi ha opcions diverses. Josep Barbena, director general de Cacaolat, recomana 'El fill del xofer' (Edicions 62), de Jordi Amat; Joan Font, president del grup Bon Preu 'Errata. Una vida a examen' (Arcàdia), de George Steiner; Mar Alarcón, CEO i fundadora de SocialCar i vicepresidenta de Foment, 'Tot el que he après dels meus fills (i no em van ensenyar a l'escola de negocis' (Libros de Vanguardia), d'Helena Guardans; i Anna Gener, consellera delegada de Savills Aguirre Newman Barcelona, 'Napalm al cor', de Pol Guasch.

El darrer Premi Goncourt, 'L'anomalia' (Seix Barral), d'Hervé Le Tellier, és l'aposta de la directora de l'aeroport del Prat, Sònia Corrochano, mentre que el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, tria 'Catalunya, potència logística natural. L'Estat contra el mercat' (Pòrtic), de Ramon Tremosa.



Klein Fortuny, Calafell i Obama, lectures dels responsables de salut

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, recomana el llibre de poesia 'Nosaltres, qui' (laBreu Edicions), de Mireia Calafell, una obra distingida amb el Premi Mallorca de poesia 2019.

El president del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), Jaume Padrós, tria 'Una terra promesa', les memòries presidencials de Barack Obama. Precisament, Argimon i Padrós són autors del llibre que recomana el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, '2 metges i 1 pandèmia. La vida i el que l'envolta', en conversa amb la periodista Gemma Bruna (Símbol Editors).

El llibre per Sant Jordi de la física i investigadora Clara Prats, que dirigeix el grup BIOCOM-SC de l'UPC, és 'La plaga blanca' (L'Altra Editorial), d'Ada Klein Fortuny, sobre els efectes de la tuberculosi. Tot i que actualment els estudis de Prats es troben focalitzats en la covid-19, durant molt de temps ha centrat la seva recerca en l'evolució de la tuberculosi. Finalment, l'epidemiòleg Oriol Mitjà es decanta per 'La història més bella del món: Els secrets dels nostres orígens' (labutxaca), de Hubert Reeves.



Calvino, Krakauer i Torralba, entre responsables del món judicial, policial i religiós

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, escull 'Las ciudades invisibles' (Siruela), d'Italo Calvino, una successió de relats sobre ciutats imaginàries. També ha explicat que l'últim llibre que li han regalat és 'Por el bien del imperio', de Josep Fontana, i que l'últim que ell ha regalat és 'El Evangelio según Jesucristo', de José Saramago.

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero recomana 'Cap a terres salvatges' (Símbol Editors), de Jon Krakauer.

La recomanació que vol fer Francina Alsina, presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a la Diada de Sant Jordi és el llibre de l'Arcadi Oliveres 'Paraules d'Arcadi: què hem après del món i com podem actuar' (Angle). Des d'Arrels, el seu director, Ferran Busquets, escull 'Inconformistes' (Angle), d'Ana Basanta i Silvia Torralba.

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, recomana 'Sant Juan Pablo II. Incansable defensor de la dignidad humana', de Manuel María Bru (Editorial San Pablo), una biografia divulgativa de la vida de Karol Wojtyla, avui sant Joan Pau II. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, recomana 'Paraules de consol. En la mort d'un ésser estimat' (Angle Editorial), de Francesc Torralba.

'Ancians, vells o avis?' (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), del pare Bernabé Dalmau, és la tria del Pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, mentre que Romà Casanova, Bisbe de Vic, escull l'obra de Victor Lapuente 'Decálogo del buen ciudadano' (Península Atalaya) i 'La intranquil·litat' (Fragmenta editorial) de Marion Muller-Colard. Sor Lucia Caram, activista i monja, es decanta per 'Invulnerables. Una apuesta de éxito contra la pobreza infantil' (Plataforma Testimonio), de Sor Lucia Caram.

Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, recomana 'Terra Presa. Per una nova política de sediments' (autoeditat), de Josep Juan i la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, es decanta per 'Mujeres invisibles para la medicina' (Capitán Swing), de Carme Valls.

María José Figueras, rectora URV, tria 'Atlas of Clinical Fungi', de G.S. de Hoog, J. Guarro, J. Gené, M.J. Figueras; i Eladi Baños, rector de la Uvic-UCC es debat entre 'No es lugar para mujeres' (Editorial Critica), Wendy Moore; i 'Diario del año de la peste' (Alba Editorial), de Daniel Defoe.



Oliveres, Solà, Martorell o Carrère, entre els alcaldes

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, fa tres recomanacions. 'Paraules d'Arcadi' (Angle Editorial), d'Arcadi Oliveres; l'assaig feminista de Brigitte Vasallo 'Lenguaje inclusivo y exclusión de clase' (Larousse); i volum il·lustrat 'Para los míos', de Juanjo Sáez. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, es comprarà 'Todos los poemas (1975-2017)' (Austral), de Joan Margarit; i 'Independencia' (Tusquets), de Javier Cercas.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, recomana el llibre 'Ioga' (Anagrama), d'Emmanuel Carrère, mentre que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, proposa un clàssic de la literatura catalana medieval amb la versió actualitzada de Màrius Serra a 'Tirant lo blanc' (Proa), de Joanot Martorell. El Premi Anagrama de Novel·la 'Canto jo i la muntanya balla', d'Irene Solà, és la proposta de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i 'Ancians, vells o avis?' (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), del pare Bernabé Dalmau, el de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells.

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, tria 'Tarragona: la Segona República' (Editorial Efadós), de Jordi Piqué i Blanca Gas; i 'Tsunami' (Angle Editorial), d'Albert Pijuan, premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. '7 Tresors del Patrimoni Cultural de Tortosa' (Ajuntament de Tortosa), de l'estudi Wacapaka i '1 dia d'octubre i 2 poemes' (Símbol Editors), de Josep Rull, són les opcions de Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa. Finalment, Carles Pellicer, alcalde de Reus, es decanta per la novel·la 'Els nens de la senyora Zlatin' (Columna), de Maria Lluïsa Amorós, finalista del Premi Ramon Llull.



Cabré, Barbal, Martín i Cercas entre presidents de les diputacions

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, escull 'Independència' (Tusquets), de Javier Cercas. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, aposta per dues obres del territori. La primera és '2017: Dietari d'un any convuls' (Editorial Gavarres), de J.N. Santaeulàlia, i 'La drecera' (Edicions Periscopi), de Miquel Martín.

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, escull 'Consumits pel foc' (Proa), de Jaume Cabré, mentre la nova novel·la de Maria Barbal, 'Tàndem' (Destino) és la proposta del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn.



El món de la cultura i i la comunicació

La presentadora d''El Matí de Catalunya Ràdio', Laura Rosel, triarà aquest Sant Jordi el llibre 'Revancha' (Anagrama), de Kiko Amat, mentre que el presentador d''El món a RAC1', Jordi Basté, proposa 'El hombre que se enamoró de la luna' (Austral), de Tom Spanbauer. El també periodista Carles Porta recomana la novel·la 'El càstig' (L'Altra Editorial), de Guillem Sala.

El líder de Love of Lesbian, Santi Balmes, recomana 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama) i 'Sobre héroes y tumbas' (Austral) d'Ernesto Sabato. L'opció de Julian Saladriaga, guitarrista de la mateixa banda, 'El misterio de los tres cuerpos' (Nova), de Cixin Liu i la biografia de Woody Allen. El músic i membre dels Pets, Joan Reig, es decanta per 'Cançó de la plana' (Periscopi), de Kent Haruf. La cantant manresana Sara Roy escull 'Bowie. Una biografía' (Lumen), de María Hesse i Fran Ruíz; i Artur Gaya, membre de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, proposa 'Dietari Ebrenc d'un Bipolar' (Cossetània), Albert Fabà Prats.

El xef Ferran Adrià recomana per Sant Jordi el llibre 'Fisiología del gusto del siglo XXI' (ElBulliBooks), de Luis i Alexis Racionero; i Carme Ruscalleda en recomana tres: 'Si ens ensenyessin a perdre, guanyariem sempre' (Rosa dels vents), d'Albert Espinosa; 'Les paraules seran sempre lliures' (Montena), de Carme Forcadell; i 'El llibre blanc del Polònia' (Ara Llibres).

De la seva banda, els germans Roca afegeixen dos títols a la llista. El cuiner Joan Roca proposa la lectura del gironí Gerard Quintana i la novel·la 'L'home que va viure dues vegades' (Grup 62), mentre que el sommelier Josep Roca es decanta per la poesia amb un altre autor gironí: Josep Maria Fonalleras. En aquest Cas, Josep Roca recomana la lectura de 'L'estiuejant' (Vitel·la).



Solà, Aguilar, Foix, Artigau i De Vigan entre els escriptors

Entre els escriptors, Jaume Cabré recomana 'Canto jo i la muntanya balla' (Anagrama), d'Irene Solà; Xavier Bosch, el llibre 'Una mirada anglesa' (Columna), de Lluís Foix; Gerard Quintana, la novel·la 'Jo era el món' (Destino), de Marc Artigau; Victor Garcia Tur, 'Oso' (Impedimenta), de Marian Engel, i Laia Aguilar, 'Les gratituds' (Edicions 62), de Delphine de Vigan.

Francesc Serés, recomana 'El Mestre i Margarida' (Proa), de Mikhaïl Bulgàkov; Muriel Villanueva, 'Insurrecte de res' (Sembra Llibres) de Joanjo Garcia; Sebastià Alzamora, 'Porta'm amb tu' (Salze editorial) d'Attilio Bertolucci; Jordi Cabré, 'L'aigua que vols' (Enciclopèdia), de Victor Garcia Tur, i Sebastià Benasser, 'Somnis de Valparíso' (Bromera), de Jaume Benavente.

El director del Festival de cinema de Sitges, Ángel Sala, aposta per 'Relato soñado' (Acantilado), d'Arthur Schnitzler; el director del festival D'A, Carlos Rios, per 'Yo, adicto' (Paidós), de Javier Giner i el guionista i director de teatre i cinema Marc Crehuet, 'Matadero cinco' (Blackie Books), de Kurt Vonnegut.

El cineasta David Victori recomana per Sant Jordi 'Despertar' (Editorial Kairós), de Sam Harris; el director Javier Ruiz Caldera, 'La reina del grito' (Blackie Books), de Desirée de Fez, una obra que també proposa l'actor Berto Romero. El codirector de 'Malnazidos' Alberto de Toro cita 'Contrapaso. Los hijos de los otros' (Norma Editorial), de Teresa Valero, i el cineasta Carlo Padial proposa 'La pasión según G. H.' (Siruela), de Clarice Lispector.

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, tria 'Dones al marge. Bruixes i altres històries d'estigma i oblit' (Fonoll), d'Ivet Eroles Palacios; i la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, recomana la novel·la 'Pedres a la butxaca' (Periscopi), de Kaouther Adimi. Ramon Giné, director artístic Mostra Igualada, recomana 'Una historia natural de la curiosidad' (Alianza Editorial), d'Alberto Manguel, mentre que Jordi Fosas, director artístic de la Fira Mediterrània opta per 'La casa de foc' (Proa), de Francesc Serés.

Lluís Bassat escull per 'La invención de España' (Espasa), de Henry Kamen; mentre que un dels impulsors del col·lectiu cultural de Girona i també fundador de la Llibreria 22, Guillem Terribas, recomana la nova novel·la de Jaume Cabré, 'Consumits pel foc' (Grup 62). El director teatral i actor Àngel Llàcer recomana 'Jo era el món' (Destino), de Marc Artigau.

'El dia que vaig marxar' (Univers), d'Albert Om és la tria de la ninotaire i dibuixant osonenca Pilarín Bayés, mentre que la dissenyadora Míriam Ponsa recomana 'Les veus del desert' (Viena), Marlo Morgan.